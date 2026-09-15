San Juan Bautista: Detienen a adolescente tras asalto y agresión con arma blanca

Un adolescente de 17 años fue aprehendido por agentes de la Comisaría Primera tras un supuesto asalto y agresión con arma blanca a una mujer de 40 años en el barrio Chino de San Juan Bautista.

La víctima, identificada como Tomasa Aquino, fue despojada de su teléfono celular, dinero en efectivo y una mochila, además de sufrir una herida en el costado del abdomen. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la mujer salía de su vivienda con destino a su lugar de trabajo.

Según relató el jefe de la Comisaría Primera, comisario Ramón Bacigalupo, el sospechoso la abordó y la amenazó con un arma blanca.

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“Fue y le apretó en el lugar y le despojó de sus pertenencias, la víctima tuvo un corte a consecuencia del apriete con el arma blanca”, indicó.

Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron un rastrillaje por los barrios cercanos al lugar del hecho, utilizando las características proporcionadas por la víctima.

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“Rápidamente se hizo el patrullaje alrededor de los barrios vecinales donde ocurrió justamente este hecho. Y pudimos lograr la aprehensión de la persona y también incautar todas las evidencias que él hurtó de esta señora”, explicó Bacigalupo.

El procedimiento permitió recuperar las pertenencias denunciadas como robadas e incautar el arma blanca presuntamente utilizada. El comisario confirmó que el aprehendido es un adolescente de 17 años y que ya es conocido por los agentes debido a antecedentes por otros hechos en la jurisdicción. El caso quedó a disposición del Ministerio Público.