Desarticulan esquema de explotación sexual a menores tras allanamiento en Mariano Roque Alonso

La Policía Nacional y el Ministerio Público concretaron el allanamiento de una vivienda ubicada en la ciudad de Mariano R. Alonso donde se procedió a la detención de un ciudadano brasileño de 33 años, acusado de supuesto abuso sexual por medios tecnológicos y pornografía infantil.

El operativo, que fue liderado por la fiscala Ruth Benítez junto con agentes de la División de Crimen Organizado, a cargo del comisario Pedro Lesme, permitió desarticular un esquema de captación y sometimiento que tenía como objetivo a niños y adolescentes de sexo masculino.

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Se trata de Marcus Cesar da Silva Leandro, de profesión psicólogo, egresado en el Brasil con especialización en psicología jurídica, quien actualmente cursa la carrera de Medicina en Paraguay. El hombre supuestamente utilizaba su preparación profesional para captar a los menores a través de plataformas digitales.

Grooming, persuasión y citas nocturnas: así era el modus operandi

La agente fiscal explicó el modus operandi utilizado por el investigado para supuestamente manipular a sus víctimas.

“Gracias al control parental, la madre de un menor se percató de que su hijo se escribía con una persona en una plataforma. En primer término le exigió fotografías y videos, y, usando sus conocimientos y experticia como psicólogo, logró persuadirlo para que accediera al envío de esas imágenes. Posteriormente, ya le estaba exigiendo un encuentro”, detalló.

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Asimismo, reveló que el brasileño residía en el país desde hace dos años y cambiaba de domicilio constantemente para no ser localizado. Al allanar la vivienda, hallaron disfraces, juguetes sexuales, clonazepam y un set de filmación. “Todo nos hace presumir que, tras captar a sus víctimas, todas de sexo masculino, las traía a este lugar por la noche”, detalló la fiscala.

Investigación apunta al crimen organizado y alertan que el celular es un “arma mortal”

Al respecto, el comisario Pedro Lesme destacó la labor interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional e hizo hincapié en la gravedad del hecho: “Si bien sabemos que los delitos de explotación sexual van en aumento en la región y el mundo, esto también forma parte del crimen organizado, por lo que siempre coadyuvamos entre los diferentes estamentos”, señaló.

Asimismo, el jefe policial confirmó que el procedimiento permitió recabar elementos clave como un set de filmación, disfraces, fármacos y juguetes sexuales, elementos con los que el sospechoso habría montado el escenario para abusar de sus víctimas y que servirán como pruebas en el juicio, afirmó.

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Finalmente, la representante del Ministerio Público instó a los padres de familia a mantener una supervisión activa sobre el uso de la tecnología en los niños.

“Como padres, desde el momento en que le entregamos un arma mortal, como llamo al teléfono inteligente, debemos ejercer ese debido control, porque a esto están expuestos nuestros niños”, sentenció.