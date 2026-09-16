San Juan Bautista: víctima de asalto pide justicia tras ser atacada por adolescente

Un lamentable hecho se registró en la madrugada del martes en la capital de Misiones, cuando una mujer de 57 años fue asaltada en el barrio Chino de esta localidad.

La mujer es Tomasa Aquino, quien, según indicó, estaba llegando de su trabajo y, al momento de ingresar a su domicilio, fue abordada por un adolescente de 17 años.

El supuesto asaltante la atacó desde atrás, propinándole varios golpes en el rostro, y le sustrajo su mochila, en la que tenía dinero en efectivo y un teléfono celular.

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Durante el forcejeo, el supuesto asaltante le dio una estocada en el lado izquierdo del abdomen y luego huyó del lugar con sus pertenencias.

“Me atacó de hacia sin mediar palabras y lo único que me dijo fue que le entregara mi mochila. Del susto me di la vuelta, entre tanto sentí una estocada en mi panza, cayendo en el piso, donde posteriormente me propinó varias patadas en el muslo y en la pierna”, indicó la víctima.

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“Lo único que pido es que se haga justicia, porque es un muchacho que en varias oportunidades ya hizo estas cosas y no tiene solución. Que la justicia pueda actuar como corresponde y sea encarcelado para que pague lo que me hizo, porque yo estaba regresando a esas horas de mi trabajo”, agregó Aquino.

Tomasa Aquino continúa internada en el Hospital Regional de San Juan Bautista, donde permanece bajo atención médica tras las heridas sufridas durante el asalto.

Por su parte, la jueza de la Niñez y la Adolescencia e interina de Penal Adolescente de Misiones, Nilda Ayala, informó que el adolescente de 17 años, sindicado como supuesto autor de un asalto agravado, tenía varios antecedentes y se encontraba bajo medidas sustitutivas. Tras el nuevo hecho, el juzgado revocó dichas medidas y dispuso su prisión preventiva.

“En realidad, es una última ratio y no tenemos otra alternativa que disponer la prisión preventiva de este adolescente”, señaló Ayala.

La jueza indicó, además, que se presume que el adolescente tendría algún tipo de adicción, por lo que durante la prisión preventiva se prevé realizarle estudios toxicológicos y buscar su rehabilitación.

Ayala remarcó la necesidad de mayor apoyo familiar y de contar con centros de rehabilitación, además de un trabajo preventivo con participación del Ministerio de la Niñez y la ciudadanía.

El adolescente de 17 años fue aprehendido horas después de ocurrido el asalto y quedó a disposición de la Justicia. Actualmente, permanece en la Comisaría Primera de San Juan Bautista, Misiones.