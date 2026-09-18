Destruyen 10 toneladas de marihuana y detienen a 5 sospechosos en Capitán Bado

Agentes de la oficina regional de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), allanaron varios inmuebles rurales en la colonia Aguara Veve, distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

Durante la incursión, decomisaron y destruyeron 3.260 kilos de marihuana prensada, 6.500 kilos de semilla, 342 kilos de marihuana picada y 30 kilos del tipo ICE, totalizando 10.132 kilos del estupefaciente destruido, según informaron los intervinientes.

Hubo 5 detenidos

Según un informe de la Senad, en dos de los inmuebles intervenidos, fueron detenidos un total de cinco sospechosos de integrar una banda narco. Los mismos fueron identificados como Olivio Acosta López (23), Jorge René Barúa Miñarro, Héctor Sanabria, Javier Galeano y Bernardo Jara, indicaron desde la institución.

Otras evidencias incautadas

Durante el operativo, también se incautó una escopeta, un rifle, 2 revólveres, municiones, un furgón, una camioneta, un automóvil, 3 motocicletas, y varios elementos de logística de un laboratorio clandestino de drogas que fueron destruidos en el lugar al igual que los campamentos narcos, según los responsables.

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Además de los antidrogas con base en Pedro Juan Caballero, participaron del operativo, agentes de Fuerzas Especiales de la Senad, bajo la coordinación de una comitiva del Ministerio Público encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel.