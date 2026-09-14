Video: Un adolescente resultó herido tras ser embestido por una patrulla durante una persecución en Luque

De acuerdo con el informe de la Comisaría 60.ª de Maramburé, el incidente comenzó cuando agentes a bordo de la patrullera móvil C-600 intentaron demorar a tres motociclistas para un control preventivo sobre la calle Río Verde. Ante la orden de detenerse, los conductores aceleraron para alejarse de la zona, lo que derivó en un seguimiento a corta distancia.

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El suboficial mayor Juan Mora, uno de los intervinientes, explicó las circunstancias en las que se produjo el impacto. “Llegamos a alcanzar a uno de los motociclistas, donde el mismo hizo una maniobra brusca frenando frente a nosotros. Mi conductor, al tratar de esquivarlo, lo embistió por la parte de atrás, cayendo el motociclista en una cuneta”, relató el uniformado.

Tras la caída, los propios uniformados trasladaron al menor al Hospital General de Luque. Respecto al estado de salud del joven, el suboficial Mora detalló que “se le hicieron todos los estudios y radiografías; por suerte no cuenta con ningún daño físico”.

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Consultado sobre los motivos de la huida, el agente señaló que el adolescente actuó por temor al ver el móvil policial. “Al divisar la patrullera, inmediatamente por el susto se dio a la fuga”, indicó, aclarando además que la motocicleta pertenecía a un amigo del menor y no al joven que la manejaba.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad N.º 9, Augusto Ledezma, quien dispuso la entrega del menor a sus padres y la incautación de la motocicleta. El propietario del vehículo deberá presentarse ante la sede fiscal para regularizar la situación.

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