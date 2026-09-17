Video: bus que trasladaba a paraguayos sufre accidente en Brasil camino a Florianópolis

Medios brasileños informaron que un bus de larga distancia paraguayo que transportaba pasajeros sufrió un accidente de tránsito este jueves sobre la BR-376, en Guaratuba, estado de Paraná, Brasil, mientras se dirigía hacia Florianópolis.

La colisión involucró a un camión de carga y provocó restricciones en el tránsito sobre la carretera que conecta los estados de Paraná y Santa Catarina, según informaron los medios brasileños Paraná Jovem/Pinhais Jovem y ND+.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió entre los kilómetros 665 y 666,9 de la BR-376, en sentido hacia Santa Catarina. Como consecuencia, uno de los carriles quedó bloqueado y el tránsito pasó a operar parcialmente en la zona.

Equipos de emergencia y asistencia vial fueron desplegados en el lugar para atender la situación y coordinar la circulación vehicular.

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Pasajeros paraguayos iban rumbo a Florianópolis

Información preliminar señala que el bus transportaba a compatriotas provenientes de ciudades como Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Concepción y Tobatí, entre otras, con destino final a Florianópolis.

Las circunstancias exactas del choque aún son investigadas por las autoridades brasileñas.

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Los informes iniciales indican que no se registraron víctimas fatales ni personas con lesiones de gravedad. Tanto pasajeros como conductores habrían sufrido únicamente heridas leves y se encuentran fuera de peligro.