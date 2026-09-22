Alerta Mafe: buscan a estudiante de Ciencias Sociales desaparecida en Fernando de la Mora

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, bajo la alerta MAFE, emitió un pedido de búsqueda urgente para dar con el paradero de Cecilia María de los Ángeles Alcaraz Garay, una joven de 27 años denunciada como desaparecida desde el pasado domingo 20 de setiembre.

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Según los datos proporcionados por las autoridades, la mujer fue vista por última vez en la zona Norte de la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente sobre las calles Piribebuy casi Campo Vía.

Rasgos y vestimenta

De acuerdo con la ficha de localización, Cecilia es de tez blanca y tiene el cabello castaño corto. Al momento de su desaparición vestía una remera negra, un pantalón tipo baggy también de color negro y una campera de jean.

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Canales de contacto y colaboración

Tanto los familiares como los organismos de seguridad solicitan a la ciudadanía cualquier información que pueda aportar datos certeros sobre su localización.

Para reportar datos sobre su paradero, están habilitadas las líneas directas del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 0986 760 083, así como el sistema de emergencia 911 y la línea 130 de la Policía Nacional.