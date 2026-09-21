Alerta Mafe: estas son las personas reportadas como desaparecidas en los últimos días

De acuerdo con los datos publicados en las plataformas de Meta, en el marco de la Alerta Mafe, hay por lo menos siete personas cuyas desapariciones fueron reportadas en los últimos días; entre ellas hay varios menores de edad de entre 14 y 16 años.

Las autoridades difundieron afiches con detalles de las identidades, lugares donde los vieron por última vez, así como algunas características de los buscados de modo a facilitar su identificación.

Detalles de las personas buscadas

Leonardo Agüero Alvarez (14 años): fue reportado como desaparecido el 6 de septiembre de 2026. Fue visto por última vez en el kilómetro 35, barrio El Portal de la ciudad de Villa Hayes. Es de contextura física delgada, estatura mediana y cutis blanca.

Jose Alexander Ortiz Mendoza (15 años): desapareció el 18 de septiembre de 2026. Fue visto por última vez en el Asentamiento Virgen de Caacupé de la ciudad de Areguá.

Liz Fabiola Jara Fleitas (16 años): reportada como desaparecida el 19 de septiembre de 2026. Fue vista por última vez en el Asentamiento Rosa Mística, barrio 15 de Agosto de la Compañía Piquete Cue. Es de contextura robusta, estatura mediana, cabello negro y cutis blanca. Vestía pantalón vaquero negro, remera blanca con rayas amarillas, calzados deportivos negros y llevaba una mochila rosa con gris.

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Luis Agustín Torales Martínez (14 años): desapareció el 20 de septiembre de 2026. Fue visto por última vez en el barrio San Juan, al lado del Salón de Eventos Vy’a Renda, en Itauguá. Posee contextura delgada, estatura mediana, cabello castaño y cutis blanco. Su vestimenta está a confirmar.

Camila Maria Victoria Duarte Rojas (30 años): desapareció el 20 de septiembre de 2026. Fue vista por última vez en la calle Interna N° 712 c/ Florida, Zona Sur de Fernando de la Mora. Es de contextura delgada, alta, cabello castaño, ojos marrones y cutis trigueña. Vestía pantalón vaquero azul y calzado negro.

Rocío Alejandra Morel (18 años): reportada como desaparecida el 20 de septiembre de 2026. Fue vista por última vez en la iglesia Universo de la ciudad de Villa Hayes. De contextura delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabello largo. Llevaba puesta una blusa manga larga negra floreada, pantalón palazzo rojo y zapatos negros.

Cynthia Analia Ramirez Ojeda (43 años): desapareció el 20 de septiembre de 2026. Vista por última vez sobre la calle Leandro Alen c/ Felipe González, barrio Julio Correa de Luque. Es de contextura delgada, estatura mediana, cutis blanca y cabello castaño a rubio con mechitas. Vestía remera rosa, short floreado y calzados negros con plataforma blanca.

Cualquier información sobre el paradero de alguna de estas personas puede comunicarse de manera urgente al teléfono 0986760083 (Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas), al Sistema 911, a la línea 130 o al 147 (Fono Ayuda).

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