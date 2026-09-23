¿Preso por amor? Fiscalía presenta imputaciones en el caso de “Romeo y Julieta” menonitas

La turbulenta historia de amor involucra a David Wiebe Martens, de 20 años, y Sara Loewen Fehr, de 19 años, ambos paraguayos y miembros de la comunidad menonita.

David y Sara crecieron en la comunidad menonita de la colonia Río Verde del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, en Paraguay. Sin embargo, desde hace unos años vivían con sus respectivas familias en la comunidad menonita de la colonia Neuland Tunas del municipio de Pailón, departamento de Santa Cruz, en Bolivia.

Precisamente, fue en Bolivia donde se enamoraron y se hicieron novios. Sin embargo, los padres de ella no aceptaban la relación, supuestamente por cuestiones religiosas y porque ya habrían decidido que debía casarse con otro muchacho, por lo que la pareja optó por huir a Paraguay.

Los jóvenes menonitas llegaron a nuestro país el 18 de enero de 2026 y se reinstalaron en la colonia Río Verde, donde fueron acogidos por los familiares de David. Unos días después, también vinieron a Paraguay los padres de Sara, que intentaron convencerla de regresar a Bolivia.

La chica no aceptó y le dijo a sus padres que quería quedarse con David en Paraguay y formar una familia con él. Después de eso, los padres de Sara volvieron a Bolivia.

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Unos 10 días después, Sara fue llevada supuestamente bajo engaños y prácticamente a la fuerza hasta a frontera entre Paraguay y Bolivia, donde la entregaron de nuevo a sus padres.

Las personas que se encargaron de trasladar a la chica habrían sido sus tíos paternos Johann Loewen Reimer, de 39 años, y su esposa María Friesen Dyck, de 38 años, así como Isak Loewen Reimer, de 36 años, y su esposa Aganetha Klassen de Loewen, de 30 años.

Ya en poder de sus padres en Bolivia, Sara fue internada el 31 de enero de 2026 en el Centro Médico Sinapsis de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dedicado a la atención de la salud mental, es decir, un hospital psiquiátrico.

El regreso a Paraguay, el casamiento y la extradición

Luego de unas semanas, Sara salió del hospital psiquiátrico de Bolivia y volvió a Paraguay con David, quien fue a rescartarla.

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La joven afirmó que sus padres a toda costa intentaron evitar que regresara a nuestro país, e incluso le sacaron sus documentos personales.

De regreso a Paraguay, David y Sara finalmente se casaron, el 26 de abril de 2026, y oficialmente pasaron a ser una familia reconocida por la ley.

A pesar de que su hija ya estaba unida en matrimonio en Paraguay, los padres de Sara presentaron una denuncia en la Fiscalía de Bolivia contra su yerno David, por supuesta trata de personas.

Los padres de Sara consiguieron que la Fiscalía de Bolivia emitiera una orden de captura internacional con fines de extradición, la cual fue remitida a Paraguay vía exhorto. Ante esto, el juez José Agustín Delmás Aguiar tuvo que ordenar la detención del joven menonita en territorio paraguayo.

Según el relato de hechos de la Fiscalía de Bolivia, David y un amigo menonita “sustrajeron mediante engaños de su domicilio a la joven Sara Loewen Fehr, aprovechando la breve ausencia de sus padres y trasladándola ilegalmente hasta Paraguay sin documentación alguna, donde fue retenida y explotada laboralmente”.

Internación y denuncias agravan el drama de la joven pareja menonita

Según la versión que dieron los padres de Sara, “tras ser restituida a Bolivia, la víctima sufrió una crisis emocional que motivó su internación voluntaria en el Centro Médico Sinapsis”. También denunciaron “la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la captación y traslado transfronterizo de personas vulnerables”.

Increíblemente, la justicia boliviana hizo lugar al pedido de los padres de Sara y pidió a la justicia paraguaya la detención de David.

David, efectivamente, fue capturado el jueves pasado en la colonia Río Verde, en una operación del Departamento de Interpol de Asunción y del Departamento de Investigaciones de San Pedro.

David fue interceptado por los policías cuando estaba con Sara, quien en todo momento explicó que ella estaba por su propia voluntad con su esposo y que eran sus padres los que mentían.

De hecho, la joven menonita después dio declaraciones a la prensa local, así como a la Fiscalía de Paraguay, y se ratificó en que todo fue montado por sus padres desde Bolivia para separarlos.

David Wiebe Martens se encuentra recluido actualmente en el Departamento Judicial de la Policía, en Asunción, en espera de su traslado a la cárcel vecina del Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), donde a su vez deberá esperar su extradición a Bolivia.

Las autoridades paraguayas intervinientes señalaron que David o sus abogados necesariamente deberán litigar en Bolivia para solucionar el conflicto con sus suegros, ya que es en ese país en el que se tramita la causa, independientemente de que sea real o no la acusación.

Otro proceso contra los tíos que la entregaron a sus padres

Paralelamente a toda la problemática que le generó al nuevo matrimonio Wiebe-Loewen la denuncia hecha en Bolivia por trata de personas, el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Juan Daniel Benítez Miranda, abrió otro proceso penal en Paraguay, pero contra los tíos paternos de Sara, quienes la habían llevado bajo engaños a la frontera para entregarla a sus padres.

El representante del Ministerio Público imputó a los hermanos Johann y Isak Loewen Reimer, así como a sus respectivas esposas, por la supuesta comisión de los hechos punibles de coacción, privación de libertad y extrañamiento de personas.

Así las cosas, paradójicamente David podría ser extraditado y encarcelado en Bolivia por la oposición de sus suegros que supuestamente pretenden separarla de su esposa, pero a la vez en Paraguay podrían ser condenados los tíos de su esposa que actuaron para concretar dicha separación.