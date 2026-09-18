Interpol detiene en San Pedro a sospechoso de trata requerido por Bolivia

Agentes de Interpol Paraguay detuvieron en la colonia Río Verde, departamento de San Pedro, a David Wiebe Martens, requerido por la Justicia de Bolivia en una investigación por un presunto caso de trata de personas.

La captura se realizó en el marco de una cooperación internacional entre Paraguay y Bolivia y con fines de extradición.

La información fue confirmada por el jefe de Relaciones Públicas de Interpol Paraguay, subcomisario Osmar Ovelar, quien explicó que el procedimiento se llevó a cabo tras una alerta emitida por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Santa Cruz de la Sierra.

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Detención en Río Verde tras pedido de Bolivia

Según los datos proporcionados por Interpol, Wiebe Martens fue detenido en la vía pública, sobre la calle Blatz casi Ruta PY08, en la colonia Río Verde. El operativo estuvo a cargo de personal del Departamento de Interpol – OCN Asunción.

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El detenido contaba con una orden judicial nacional e internacional y es requerido por las autoridades bolivianas por un supuesto hecho punible de trata de personas.

De acuerdo con el pedido de extradición, el hecho investigado contempla una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión.

Investigación involucra a una joven boliviana

La causa se relaciona con una ciudadana boliviana de 19 años que fue ubicada en territorio paraguayo luego de que sus padres presentaran una denuncia en Bolivia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la joven habría ingresado de forma clandestina al Paraguay para realizar tareas domésticas. Sin embargo, el subcomisario Ovelar aclaró que “la mujer no se encuentra privada de su libertad”.

Las autoridades indicaron que la joven habría abandonado su vivienda en Bolivia por decisión propia y que, tras permanecer en Paraguay, volvió a comunicarse con sus padres, quienes realizaron la denuncia.

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Ovelar explicó que durante el procedimiento no se constató que la mujer estuviera sometida por la fuerza a realizar trabajos domésticos al momento de ser localizada. No obstante, las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de su traslado y permanencia en el país.

Proceso de extradición en marcha

Actualmente, Wiebe Martens permanece bajo custodia de la Fiscalía de Asuntos Internacionales. Posteriormente, quedará a disposición de las autoridades judiciales paraguayas para el trámite correspondiente al pedido de extradición formulado por Bolivia.

Las autoridades señalaron que desde este viernes el requerido ya se encuentra a disposición de la Justicia boliviana dentro del proceso internacional impulsado por ese país.

El jefe de Relaciones Públicas de Interpol Paraguay indicó además que existen otras personas que están siendo buscadas en el marco de la misma investigación.