Imputan a detenido con marihuana “wax” en Pedro Juan Caballero

La fiscala antidrogas de Amambay, Sarita Bonzi, formuló imputación contra Rubén Villalba Recalde (42) por presunta tenencia y comercialización de drogas peligrosas (Art. 37 y 44 de la Ley de Drogas).

La Fiscalía informó que la acción penal se lleva adelante en el marco investigativo de la incautación de 5 kilos y 242 gramos de marihuana en cera o “wax”, en poder del hoy procesado penalmente. Bonzi solicitó la prisión preventiva del sujeto, según informó.

Antecedentes del caso

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional allanaron el miércoles un inmueble en el que funcionaba un establecimiento de reparación de celulares, situado en el barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero.

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En el lugar hallaron marihuana en cera que tras el pesaje totalizó más de 5 kilos. La variedad incautada del estupefaciente es considerada como “de las más apetecibles”, por el alto costo que tiene principalmente en territorio brasileño, según el subcomisario Hernal Ayala, uno de los intervinientes.