Municipalidad de Belén: denuncian hurto de documentos, notebook, dinero y cheques

Según la denuncia presentada en la comisaría 2ª, ubicada en la ciudad de Belén, situada a 20 kilómetros de la capital del primer departamento, entre la noche del jueves 24 y la madrugada del viernes 25 se registró el hurto.

La directora administrativa de la comuna, Fátima Edelina Vera Arévalos (35), fue quien se percató del hecho cuando ingresó al predio municipal. Ya no estaba en la oficina una notebook que era utilizada en ese departamento.

Asimismo, se hurtó G. 265.000 que estaban en la caja municipal, cinco biblioratos que contenían facturas. También cheques, contratos y otros documentos.

Los policías de la comisaría jurisdiccional realizaron una inspección por el lugar y encontraron evidencias por donde se habría ingresado a las oficinas de la comuna.

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Se forzó una ventana que pertenece a la oficina de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni)ubicada en la parte posterior del edificio.

En esa zona los uniformados hallaron un juego de llaves tipo L, de color negro con soporte amarillo, que estaba debajo de un sillón de concreto.

De acuerdo al informe policial los funcionarios de la municipalidad indicaron que el sistema de circuito cerrado no funciona desde hace varios días.

La Policía Nacional realiza la investigación para poder dar con el o los responsables del hecho.