Punto por punto, la cronología de la Fiscalía sobre el caso Hugo Javier

El Ministerio Público dio a conocer una “cronología actualizada” referente al caso del exgobernador colorado de Central, Hugo Javier González, con 26 puntos principales.

El primero corresponde al hecho en sí, sobre que el 6 de septiembre de 2026, Hugo Javier se encontraba en la penitenciaría y desarrolló sus actividades habituales y conforme al circuito cerrado, a las 15:28 ingresó a su celda 02 del Pabellón D Alta, donde se encontraba con Luis Giménez, su compañero.

Ese día presentaba además un cuadro gripal, con fiebre y dolor en ambos oídos, circunstancia respaldada por el informe médico sanitario del instituto penitenciario y por declaraciones de compañeros de celda y otras personas que tuvieron contacto con él.

El segundo punto menciona que la investigación permitió realizar un detalle pormenorizado de las personas que tuvieron contacto con Hugo Javier durante toda la jornada, desde sus actividades previas hasta el episodio, así como de quienes intervinieron posteriormente en su auxilio y traslado.

Lea más: Caso Hugo Javier: la hipótesis que cobra más fuerza para la Fiscalía

Investigaciones por el caso de Hugo Javier

En el tercer punto, la Fiscalía asegura que se recibieron más de cuarenta declaraciones testificales, incluyendo personas privadas de libertad, personal penitenciario, guardias, paramédicos, enfermeros, médicos, choferes de ambulancia y demás personas que tuvieron intervención o contacto con la víctima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cuarto punto sostiene que técnicos especializados analizaron el sistema de circuito cerrado y no detectaron cortes, interrupciones, supresiones ni alteraciones en la secuencia de videos e imágenes, corroborándose la continuidad del material correspondiente al periodo de interés.

En el quinto se destaca que desde del ingreso de González a su celda a las 15:28, el análisis de las cámaras permitió reconstruir los movimientos registrados en el sector y contrastarlos con las declaraciones recibidas.

En el sexto se menciona a su compañero de celda, Luis Giménez. Ambos se acostaron aproximadamente entre las 20:30 y 21:30 y Giménez posteriormente escuchó un fuerte ruido proveniente del sector del baño, según la Fiscalía.

Lea más: Hugo Javier, con amnesia temporal y delirio, según médicos del HNI

“Caída” de Hugo Javier

El séptimo punto detalla que aproximadamente a las 23:10 - 23:12, Giménez encontró a Hugo Javier boca abajo en el baño, con sangrado en la cabeza y las piernas próximas al desnivel o escalón existente en el lugar.

En el octavo reiteran que hasta ahora “no existe un testigo directo” que haya observado el instante preciso de la caída, impacto o eventual agresión.

En el noveno se precisa que Giménez pidió auxilio e informó inicialmente que Hugo Javier había sufrido una caída en el baño. Posteriormente intervinieron funcionarios penitenciarios y otras personas en la asistencia.

El décimo punto menciona que durante el auxilio inicial se constataron lesiones visibles en la cabeza y rostro, además de episodios convulsivos mientras el exgobernador permanecía en el suelo.

Lea más: Caso de Hugo Javier evidencia “régimen de autoadministración” en cárceles, según abogado

Traslado de Hugo Javier al hospital

Desde el punto 11 en adelante se menciona cómo fue el traslado de Hugo Javier González al Hospital de Barrio Obrero.

Punto 11 : aproximadamente a las 23:30 fue trasladado al Hospital de Barrio Obrero.

Punto 12 : en dicho hospital se constató un cuadro neurológico grave, con traumatismo craneoencefálico, importante alteración del nivel de conciencia, Glasgow disminuido , fiebre, hipoxemia y convulsiones.

Punto 13: los estudios médicos documentaron traumatismo frontal o frontolateral izquierdo, hematoma frontal, fractura frontal con extensión hacia la región supraorbitaria izquierda, hemoseno, lesiones o hemorragias intracraneales y equimosis bipalpebrales, entre otras lesiones.

Como parte del décimotercer punto, la Fiscalía explica que las equimosis alrededor de ambos ojos, conocidas como “ojos de mapache”, constituyeron inicialmente un elemento visual llamativo que podía generar la impresión de una agresión directa sobre el rostro.

“Sin embargo, este signo no implica necesariamente golpes directos en ambos ojos, ya que puede aparecer como consecuencia de traumatismos craneales y fracturas que permiten la migración de sangre hacia los tejidos periorbitarios. Por ello, no puede valorarse aisladamente como demostración de una agresión.

Lea más: En Diputados piden resguardo para el exgobernador de Central, Hugo Javier

Internación en Itauguá y la escena en la cárcel

Desde el punto 15 se abarca la internación de Hugo Javier González en el Hospital Nacional de Itauguá, lugar en el que hasta ahora se encuentra.

Punto 14 : durante la madrugada fue estabilizado, intubado y sometido a estudios de imágenes. Posteriormente, entre aproximadamente las 07:40 y 08:00 horas del 7 de septiembre, fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá.

Punto 15: En Itauguá se confirmó posteriormente un cuadro de meningitis neumocócica. Este hallazgo resulta relevante porque existe información previa al traumatismo que documenta fiebre, cuadro gripal y dolor de ambos oídos, síntomas que podrían ser compatibles con un proceso infeccioso ya iniciado antes del episodio ocurrido en el baño.

“La meningitis puede producir alteración del estado de conciencia y convulsiones. Por ello, debe analizarse la posibilidad de que el proceso infeccioso estuviera evolucionando previamente y hubiera podido contribuir a una pérdida de conciencia, descompensación neurológica o convulsión antes de la caída”, precisa el Ministerio Público.

Punto 16 : respecto de la escena, Luis Giménez manifestó que posteriormente limpió el lugar luego de consultar a un guardia y recibir autorización. La intervención técnica completa del Ministerio Público se produjo cuando la escena ya había sido parcialmente alterada por esa limpieza.

Punto 17 : pese a ello durante la investigación se realizaron constituciones, inspecciones, registros fotográficos, revisión y análisis de cámaras, recepción de videos, más de cuarenta declaraciones testificales , inspecciones físicas, análisis médico-forense y obtención de informes de las distintas instituciones involucradas.

Punto 18 : el dictamen médico-legal final describe un mecanismo contundente predominantemente frontal o supraorbitario izquierdo y considera que el patrón lesional puede ser compatible con una caída compleja contra una superficie rígida.

Punto 19: dicho dictamen no permite determinar por sí solo cuántos impactos existieron, cuál fue el objeto concreto que produjo las lesiones ni si necesariamente existió una agresión intencional.

Lea más: Caso Hugo Javier: fiscal citará a visitantes de exgobernador condenado

Declaración de Hugo Javier

Los últimos puntos de la cronología fiscal se concentran en el estado actual de Hugo Javier y la imposibilidad de acceder a una declaración por parte suya, por lo menos de momento.

Punto 20 : tampoco se identificó hasta el momento un patrón defensivo inequívoco, una impronta característica de un arma determinada o lesiones de sujeción que permitan reconstruir por sí mismas una agresión concreta.

Punto 21: actualmente Hugo Javier continúa internado . Conforme a la información médica más reciente, se encuentra vigil y reconoce a familiares y personas de su entorno, aunque su nivel de conciencia continúa comprometido por un síndrome de delirio, circunstancia que debe ser valorada médicamente antes de determinar si se encuentra en condiciones de prestar una declaración suficientemente lúcida, orientada y confiable.

Punto 22 : por ese motivo, hasta el momento no ha sido posible obtener de la propia víctima un relato directo, completo y confiable de lo sucedido inmediatamente antes de ser hallado lesionado.

Punto 23: hasta el momento no se han identificado elementos objetivos que permitan establecer la existencia de un conflicto previo, enemistad, discusión, amenaza o algún otro motivo concreto que explique una eventual agresión de Luis Giménez contra Hugo Javier.

(23) Por el contrario, de los antecedentes recabados surge que Giménez se encuentra próximo al cumplimiento de su condena, posee un legajo penitenciario favorable y registros de buena conducta, y fue además quien solicitó auxilio inmediatamente después de hallar a Hugo Javier lesionado e intervino en las primeras acciones de asistencia.

“Estos antecedentes no descartan por sí solos ninguna hipótesis, pero deben ser valorados conjuntamente con la ausencia, hasta el momento, de un móvil conocido o de indicios concretos de una confrontación previa entre ambos”, aseguran.

Punto 24 : la reconstrucción del hecho se apoya actualmente en los registros audiovisuales, el análisis técnico de esos registros, las numerosas declaraciones testificales, los informes médicos y las pericias realizadas.

Punto 25: la secuencia que actualmente se analiza es: cuadro infeccioso previo, con fiebre y dolor de oídos → posible evolución de un proceso infeccioso posteriormente diagnosticado como meningitis neumocócica → posible alteración neurológica, pérdida de conciencia o convulsión → episodio en el baño → traumatismo craneoencefálico → convulsiones posteriores → auxilio y movilización → Hospital de Barrio Obrero → Hospital Nacional de Itauguá → confirmación de meningitis

El punto 26 -el último- señala que al no existir un testigo directo del momento inicial y no encontrarse todavía Hugo Javier en condiciones médicamente verificadas de brindar un relato completo y confiable sobre lo ocurrido, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis que pueda ser sustentada por nuevos elementos de convicción.

Lea más: Habló el compañero de celda de Hugo Javier: “Nadie más entró acá”

Diligencias fiscales en el Hospital

Por otra parte y mediante diligencias realizadas por el fiscal Luis Chamorro en el Hospital Nacional de Itauguá se constató lo siguiente:

Los jefes de terapia señalaron que Hugo Javier ingresó en muy mal estado general, sedado, en coma inducido, intubado y con asistencia respiratoria.

Confirmaron un traumatismo craneoencefálico grave, pero indicaron que las lesiones pueden ser compatibles con una caída sobre una superficie dura , aunque el mecanismo definitivo debe ser valorado por medicina forense.

Explicaron que los llamados “ojos de mapache” pueden deberse a una fractura de base de cráneo y migración de sangre hacia ambos ojos, por lo que ese signo no implica necesariamente golpes directos en la zona.

También confirmaron meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae y señalaron que probablemente ya se estaba desarrollando antes de su ingreso a Itauguá e incluso antes del episodio registrado en la cárcel.

“Esa meningitis puede provocar alteración de conciencia, pérdida del equilibrio, desvanecimiento y convulsiones, pudiendo constituir un factor previo a una caída”, subrayan.

Finalmente, la Fiscalía reitera que Hugo Javier está despierto y reconoce a sus familiares, pero presenta períodos de confusión y desorientación, por lo que todavía no estaría en condiciones confiables de declarar sobre lo ocurrido.

Lea más: Caso Hugo Javier: presos declararon y revelaron detalles de lo que pasó esa noche