Luque: Fiscalía imputa a dueño de un perro por omisión de auxilio

El agente fiscal de Luque, Jorge Escobar, imputó al propietario de un perro por los supuestos hechos punibles de omisión de auxilio y transgresión de la Ley de Bienestar y Protección Animal, en el marco de la investigación iniciada tras el ataque del animal a un niño de 10 años.

Como parte del caso, solicitó la prisión preventiva del imputado bajo el argumento que el hombre es vecino de la víctima y podría influir sobre eventuales testigos. Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 25 de septiembre pasado en horas de la mañana en la compañía Cañada Garay de la mencionada ciudad.

Tras el episodio, el niño fue trasladado por sus familiares hasta el Hospital General de Luque, donde recibió atención médica por varias heridas abiertas, entre ellas una en la zona del cuello y otras en las extremidades superiores e inferiores. El personal médico realizó el lavado de las heridas, las curaciones y suturas correspondientes.

Perro bajo resguardo de Defensa Animal

Finalmente, el perro, que según la Fiscalía es de raza ovejero y de aproximadamente un año de edad, quedó bajo resguardo y vigilancia de la Dirección de Bienestar y Protección Animal, mientras continúan las investigaciones fiscales.

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