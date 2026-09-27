Paraguarí: rompen ventanilla de camioneta y hurtan G. 12.500.000

Un caso de hurto agravado y daños materiales se registró en la noche del sábado último sobre la calle Eliodoro Báez, en el barrio San Blas de Paraguarí, frente al local del Círculo de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. Delincuentes rompieron la ventanilla de una camioneta estacionada y sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo.

La víctima fue identificada como Ovidio Miguel Burgos Mena (51), funcionario público, quien reportó la pérdida de G. 12.500.000. El dinero se encontraba dentro de una botinera de color oscuro guardada en el interior de su camioneta Toyota Hilux, modelo 2027, de color gris.

De acuerdo con el relato policial, el afectado dejó su vehículo estacionado alrededor de las 20:00 para ingresar a una fiesta infantil en el recinto militar. Al salir del evento, aproximadamente diez minutos después, descubrió que la ventanilla trasera del lado izquierdo había sido destruido y que el dinero ya no estaba dentro del automóvil.

Tras recibir una llamada anónima a las 20:15, agentes de la Comisaría 1ª local acudieron al lugar a bordo del móvil patrullero 11, bajo la intervención de los suboficiales ayudantes Guido Vera y David Montiel. En el sitio, el dueño del rodado confirmó el faltante e indicó desconocer la identidad de los autores.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de personal de las divisiones de Investigaciones y Criminalística de la Dirección de Policía de Paraguarí para el levantamiento de evidencias. La denuncia formal se concretó a las 23:00 mediante el Acta N.º 977/2026. La causa quedó a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal N.º III de la Fiscalía Regional de Paraguarí, abogado Alfredo Ramos Mazur.

Lea más: Recuperan en Coronel Oviedo camionetas robadas en Brasil y sospechan que eran usadas por policías