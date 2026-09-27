Parque Nacional Paso Bravo: Policía encuentra 471 kilos de marihuana en la reserva natural

Durante una incursión realizada por agentes del Departamento Antinarcóticos, regional Concepción, de la Policía Nacional dentro del Parque Nacional Paso Bravo, distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño, se pudo encontrar el cargamento de droga.
Los uniformados encontraron un total de 471,7 kilos de marihuana prensada que estaban dentro de la reserva natural.
También los policías encontraron un campamento de los narcotraficantes y 5 gatos hidráulicos.
El procedimiento fue informado al Ministerio Pùblico.