Concepción: Incautan más de 40 toneladas de marihuana en parque nacional

Luego del pesaje del contenido de los 23 escondites subterráneos hallados el fin de semana último en el Parque Nacional Paso Bravo, se pudo saber que había un total de 40.048 kilos de marihuana prensada.

Durante la operación denominada Paso Bravo, ejecutada conjuntamente por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), se incautó un total de 1.327 paquetes de marihuana.

Los militares encontraron la droga oculta en 23 escondites subterráneos, conocidos como caletas.

Estos depósitos contenían las más de 40 toneladas de cannabis, que estaban siendo almacenados bajo tierra, dentro del predio del Parque Nacional Paso Bravo, un área silvestre de más de 100.000 hectáreas situada en San Carlos del Apa, departamento de Concepción.

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Este martes, tras el pesaje total de la droga, se realizó una conferencia de prensa durante la cual se dieron detalles del operativo, considerado como exitoso debido a la gran cantidad de marihuana hallada e incautada por los militares.

Según explicó el fiscal antidrogas de Concepción, Pablo René Zárate, el valor de todo lo decomisado asciende a 6.700.200 dólares americanos.

Los narcotraficantes dejaron abandonada una camioneta Toyota Hilux, modelo 2019.

Asimismo, se ubicó un campamento precario utilizado por las personas que cuidaban la carga de cannabis.

Prosiguen operativos

El comandante del CODI, general de división Alberto Gaona, destacó el trabajo coordinado de las instituciones del Estado y aseguró que efectivos castrenses aún continúan en la zona de la reserva natural.

“Este operativo es un duro golpe a los grupos criminales que se dedican al narcotráfico, estamos continuando con misiones de observación en el sector”, explicó el general Gaona.