Golpean a un activista político y disparan contra su vehículo en General Resquín

Según el relato de Lorenzo López, regresaba de un evento acompañado de otras tres personas a bordo de su automóvil cuando fueron interceptados por un vehículo. Los desconocidos descendieron del rodado y lo golpearon, además de efectuar disparos contra su automotor.

López manifestó que durante el ataque los desconocidos le habrían dicho en guaraní “efalla patrondi (le fallaste al patrón)”, expresión que, según su interpretación, hacía referencia a supuestos problemas con un patrón. El hecho terminó cuando la llegada de otro transeúnte habría permitido que las víctimas abandonaran el lugar y buscaran auxilio.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde recibió asistencia médica. De acuerdo con los datos proporcionados, su vida no estaría en riesgo.

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Investigan posible trasfondo

Lorenzo López es conocido en General Resquín por su participación en actividades políticas y su vinculación con el sector de Yo Creo. Incluso fue precandidato a intendente y posteriormente dejó su postulación en el marco de una alianza política de oposición.

Además de su actividad política, cuenta con equipos de sonido y realiza trabajos de publicidad callejera, participando habitualmente de reuniones y actividades políticas.

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Familiares y allegados de la víctima aseguraron que el ataque podría estar relacionado con su actividad política, teniendo en cuenta su participación dentro del sector opositor.

Sin embargo, la investigación maneja como principal hipótesis un posible trasfondo pasional, relacionado presuntamente con una situación de celos y una eventual disputa de carácter personal. Esta versión todavía debe ser confirmada mediante la investigación.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso, buscando determinar quiénes fueron los responsables del ataque y cuál fue el verdadero motivo de la agresión y los disparos contra el vehículo.