Accidente fatal en Luque: dan sobreseimiento definitivo a Rogelio Delgado

El Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Luque dispuso este martes el sobreseimiento definitivo a favor del exfutbolista Rogelio Wilfrido Delgado Casco (64) en el marco del proceso que enfrentaba por supuesto homicidio culposo a raíz del accidente de tránsito en el que falleció el motociclista Lucas Hernán Algarín Silva en setiembre de 2024.

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La resolución de la magistrada Jennifer Natalia Ynsfrán Morán fundamenta la medida en lo establecido por el artículo 359, inciso 2.º del Código Procesal Penal (CPP), el cual contempla el sobreseimiento definitivo ante la imposibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba que permitan sostener una acusación con solvencia en un juicio oral. Asimismo, el fallo judicial aclara expresamente que la tramitación de esta causa no afecta el buen nombre, honor ni reputación de Delgado Casco.

Los argumentos de la magistrada

Durante la audiencia preliminar, la representación del Ministerio Público se ratificó en su pedido de sobreseimiento definitivo tras agotar las diligencias investigativas sin obtener la certeza técnica requerida para formular acusación.

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Por su parte, la defensa de Delgado solicitó el sobreseimiento alegando la atipicidad de la conducta (Art. 359 inc. 1.º del CPP), argumentando que su representado actuó dentro del margen del riesgo permitido. A su vez, la querella adhesiva, en representación de la madre del fallecido, solicitó la extinción de la acción tras haber arribado a un acuerdo económico de reparación integral del daño por la suma de G. 77.000.000, suscripto en octubre de 2025.

Al expedirse sobre los incidentes, la jueza Ynsfrán rechazó los planteamientos de la defensa y la querella, señalando que en los delitos de acción penal pública, prevalecen los presupuestos del Ministerio Público para el cierre del caso, y recordando que el Juzgado de Garantías se encuentra jurídicamente vedado de valorar pruebas en esta etapa para declarar una atipicidad categórica.

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Peritaje determinó exceso de velocidad de la víctima

El hecho investigado ocurrió cerca de las 21:30 del 16 de septiembre de 2024 en la rotonda de la Conmebol (Autopista Silvio Pettirossi y Avenida Sudamericana, Luque). En el lugar, la furgoneta Hyundai Staria guiada por Rogelio Delgado colisionó con la motocicleta conducida por Lucas Algarín Silva, quien sufrió traumatismos graves y falleció horas después en el Hospital General de Luque a causa de un shock hipovolémico.

Los peritajes técnicos incorporados a la carpeta fiscal resultaron determinantes para el desenlace del proceso. En ese sentido, la pericia del Ministerio Público determinó que Rogelio Delgado ingresó al cruce a una velocidad prudencial de 14 km, cumpliendo con la Ley N.º 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial. Las pericias de ambas partes acreditaron que el motociclista circulaba a 115 km, excediendo ampliamente el límite de 60 km fijado para zonas urbanas.

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El dictamen accidentológico del Laboratorio Forense concluyó de forma taxativa que el siniestro fue provocado por el factor humano de la víctima, señalando que existía “evitabilidad física del accidente si el conductor de la motocicleta hubiera respetado el límite de velocidad permitida”.

Con esta decisión judicial, la causa queda oficialmente extinguida y las costas procesales fueron impuestas en el orden causado.