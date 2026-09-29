Aprehenden a un hombre por supuesta agresión con arma blanca en Ayolas

El procedimiento se realizó alrededor de las 22:00 de ayer en la compañía Ko’eju de esta ciudad, tras una llamada de auxilio recibida en la dependencia policial. Al arribar al lugar, ubicado en una granja del citado barrio, los agentes fueron recibidos por la propietaria del establecimiento, Idalina Chávez Riveros, quien informó que en el sitio se encontraba una persona agredida.

De acuerdo con la información, la víctima fue identificada como Sergio Mauricio Benítez (44), quien presentaba una herida cortante contundente a la altura de la cabeza. El hombre habría señalado directamente a su conocido, Marcos Manuel Espínola Ferreira (32), conocido como “Papa’i”, como supuesto responsable del ataque.

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Los agentes intervinientes procedieron a la aprehensión del señalado en el lugar, en flagrancia. Además, incautaron dos cuchillos de cocina: uno con mango de color blanco y otro de color azul, ambos de unos 20 centímetros de largo, que estarían relacionados con el hecho.

Posteriormente, tanto el agredido como el aprehendido fueron trasladados al Hospital Integrado de Ayolas para una evaluación médica. El médico de guardia, Javier Candia, dispuso que Benítez permaneciera en observación.

Por su parte, la agente fiscal de turno, Liliana Mercedes Rojas Molinas, ordenó que el aprehendido quede recluido en la Comisaría 8.ª, a disposición de la Justicia y con derecho a comunicación.