Vaticinan victoria de la Lista 1 en los 10 distritos de Misiones

Durante su recorrido por el distrito de Ayolas, para acompañar al candidato a intendente por el Partido Colorado, José Mutti (ANR – Añetete), el ejecutivo departamental, Richard Ramirez, aseguró que la Lista 1 retendrá las ocho intendencias que administra y recuperará Santa Rosa y San Patricio, actualmente en manos de la oposición.

Según sostuvo Ramírez, las encuestas reflejan una tendencia favorable al oficialismo en los ocho municipios que actualmente gobierna el coloradismo. En las localidades bajo gestión opositora, las proyecciones también marcan una tendencia positiva para la Lista 1.

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En Santa Rosa, municipio administrado por el liberalismo desde hace 25 años, el gobernador detalló que la ventaja del candidato oficialista, Ignacio Segovia (ANR – HC), ronda los 10 puntos. En San Patricio, con la candidatura de Francisco Acosta (ANR – HC), consideró altamente probable revertir el resultado a favor del Partido Colorado.

Unidad departamental, al margen de disputas nacionales

Consultado sobre el eventual impacto de las desavenencias internas del partido a nivel nacional, Ramírez descartó que la crisis afecte la campaña en Misiones.

En el departamento existe unidad absoluta entre todos los sectores, afirmó, incluidos referentes de la disidencia. Agregó que incluso cuentan con el respaldo de sectores del Partido Liberal en distritos como San Patricio.

“Realmente no influye, tengo que ser sincero, independientemente de esa situación, incluso solamente dentro del espíritu movimientista, sino también con actores de la disidencia quienes apoyan a los candidatos del Partido Colorado para las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre”, dijo Ramírez.

En otro momento, agregó que el escenario en el departamento de Misiones muestra una unidad absoluta de los dirigentes. “Tenemos los mejores candidatos, con una buena organización ganamos en los 10 distritos”, afirmó.

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Definiciones tras los comicios

Sobre la postura respecto a la vicepresidencia de la República, el gobernador reafirmó el apoyo del Consejo de Gobernadores a César “Cesarito” Sosa, aclarando que las definiciones formales se abordarán una vez concluidas las elecciones municipales.

“Nosotros como Consejo de Gobernadores seguimos apoyando a Cesarito Sosa como candidato a vicepresidente de la República, en eso no existe ninguna duda, pero eso vamos a tratar posterior a las elecciones municipales”, finalizó.