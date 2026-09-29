Operativo Aquidabán II deja millonarias pérdidas a narcotraficantes en Yby Yaú

Mediante la denuncia recibida por la regional número 1 del Departamento Especializado contra el narcotráfico y delitos conexos de la Policía Nacional, se realizó este nuevo operativo. Esta vez se pudo encontrar 12 hectáreas de marihuana en etapa de cosecha.
Asimismo los antidrogas, que contaron con el apoyo de personales de la Dirección de Policía en Concepción, destruyeron 2 campamentos precarios utilizados por los narcotraficantes.
Según estimaciones realizadas por los uniformados, las 12 hectáreas producirían unos 36.000 kilos de la droga.
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De acuerdo a los precios actuales en mercados extranjeros, principalmente el Brasil, el perjuicio económico a los narcotraficantes seria de 93.750 dólares americanos.