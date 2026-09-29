Policiales
29 de septiembre de 2026 a la - 23:36

Operativo Aquidabán II deja millonarias pérdidas a narcotraficantes en Yby Yaú

Tres hombres en uniformes camuflados trabajan entre plantas de cannabis, rodeados de vegetación densa.
Miembros de la Policía Nacional realizaron este martes un operativo de erradicación de cannabis en un área rural del distrito de Yby Yaú .Gentileza

Plantaciones de marihuana y campamentos precarios fueron destruidos este martes por la Policía Nacional. El procedimiento se realizó dentro de una estancia. Conozca los detalles del caso.

Por Aldo Rojas
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Mediante la denuncia recibida por la regional número 1 del Departamento Especializado contra el narcotráfico y delitos conexos de la Policía Nacional, se realizó este nuevo operativo. Esta vez se pudo encontrar 12 hectáreas de marihuana en etapa de cosecha.

Asimismo los antidrogas, que contaron con el apoyo de personales de la Dirección de Policía en Concepción, destruyeron 2 campamentos precarios utilizados por los narcotraficantes.

Agente policial de espaldas con chaleco que dice 'POLICÍA', observando humo de una estructura cubierta con lona negra en un entorno boscoso.
Dos campamentos de los narcotraficantes fueron destruidos en el marco del operativo Aquidabán II.

Según estimaciones realizadas por los uniformados, las 12 hectáreas producirían unos 36.000 kilos de la droga.

Lea más: Operativo Aquidabán 1.0: Policía causa millonarias pérdidas a narcotraficantes en Yby Yaú

De acuerdo a los precios actuales en mercados extranjeros, principalmente el Brasil, el perjuicio económico a los narcotraficantes seria de 93.750 dólares americanos.