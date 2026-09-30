Pilar: Mujer denuncia presunta tortura con picana eléctrica durante un procedimiento policial

Apolinaria Armoa, pobladora del barrio Juan Pablo II de Pilar, relató que un grupo de agentes de la Policía Nacional llegó hasta su vivienda durante un allanamiento en busca de su hijo, un adolescente de 15 años que, según explicó, cumple arresto domiciliario en el marco de un proceso judicial.

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La mujer afirmó que, durante la intervención, observó que los agentes golpeaban al adolescente y que intentó intervenir para evitar que continuaran con la agresión. Según su denuncia, en ese momento uno de los efectivos la tomó del cuello y le aplicó descargas con una picana eléctrica en varias ocasiones.

Aseguró que fue el jefe de la subcomisaría de San Alfonso, Rubén Vallejos, quien le aplicó la picana eléctrica.

Armoa manifestó que, como consecuencia de las descargas, perdió el conocimiento durante algunos minutos. Señaló que posteriormente los agentes la incorporaron y la hicieron sentar hasta que recuperó la conciencia.

Sin embargo, según su relato, al intentar nuevamente interceder por su hijo, uno de los responsables del procedimiento habría vuelto a aplicarle una descarga eléctrica.

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La mujer aseguró que las agresiones agravaron los dolores que padece en una de sus piernas, lesión por la que continúa bajo tratamiento médico.

Armoa señaló además que pertenece a una familia de escasos recursos económicos y que subsiste mediante la venta de remedios yuyos utilizados para el tereré. Afirmó que esa actividad constituye actualmente su principal fuente de ingresos.

Lo tienen bajo sospecha a su hijo debido a sus antecedentes, dijo

La denunciante también cuestionó la actuación policial hacia su hijo adolescente. Reconoció que el menor tuvo anteriormente problemas judiciales y que debido a eso los agentes continúan relacionándolo con hechos de hurtos y robos registrados en el sector.

“Cada vez que ocurre algún robo o hurto en el barrio, vienen a buscarle a mi hijo”, manifestó la mujer, quien dijo sentirse cansada de que el adolescente sea señalado recurrentemente como responsable de hechos delictivos.

Armoa pidió a las autoridades competentes que investiguen lo ocurrido durante el procedimiento y que se determine si hubo abuso de poder y violencia por parte de los agentes intervinientes.

La mujer insistió en que busca justicia y que tanto ella como su familia puedan vivir y trabajar tranquilamente, sin ser objeto de lo que considera una persecución policial.

Policía niega tortura

El jefe de la Subcomisaría del barrio San Alfonso, suboficial principal Rubén Vallejo, rechazó la denuncia de Apolinaria Armoa y aseguró que ningún agente utilizó una picana eléctrica.

Rubén Vallejo negó categóricamente la acusación y afirmó que durante el procedimiento no se utilizó ningún dispositivo de descarga eléctrica.

“Eso es totalmente mentira”, afirmó el jefe policial al ser consultado sobre la denuncia.

Explicó que, una vez concluido el procedimiento, el adolescente fue trasladado hasta un centro asistencial para ser examinado por un médico y que existe un diagnóstico médico sobre su estado.

Vallejo también negó que la mujer o su hijo hayan sido agredidos por los agentes policiales. Según su versión, fueron los familiares quienes intentaron obstaculizar el procedimiento y evitar que el adolescente fuera trasladado hasta la dependencia policial.

El jefe policial señaló además que el procedimiento contó con la intervención del Ministerio Público y que el fiscal a cargo habría filmado las actuaciones realizadas durante el operativo.

Consultado específicamente sobre el supuesto uso de una picana eléctrica, Vallejo fue tajante al negar que los agentes hayan utilizado ese tipo de elemento.

“No hay picana eléctrica, cable, eso totalmente mentira”, manifestó.

El jefe de la dependencia explicó que durante el procedimiento los agentes cuentan con elementos de intervención, entre ellos un bastón policial (Tonfa), pero negó que se haya utilizado algún dispositivo eléctrico contra la mujer o el adolescente.