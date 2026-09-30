Presunto homicida se entregó a la Policía Nacional en Areguá

El principal sospechoso del asesinato de Fernando Paul Martínez, se entregó este martes ante la Comisaría 38ª Central de Yukyry, Areguá. Acompañado por su madre y su abogado defensor, Adrián Baudelio Orué Domínguez. A pesar de confesar ser el autor del ataque, el sujeto optó por llamarse a silencio y no reveló el trasfondo ni la motivación que lo llevaron a cometer el hecho.

Según datos de la Policía Nacional, el hecho se produjo cerca de las 23:40 del domingo sobre una calle sin nombre casi Pasmor, en las inmediaciones de la Aguantaría Santa Isabel de la compañía Maramburé, Luque.

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De acuerdo con los datos recabados por los agentes intervinientes, la víctima se encontraba compartiendo una ronda de tragos en una cancha de barrio cuando decidió retirarse caminando hacia su domicilio. En el trayecto, Martínez Ferreira fue interceptado de forma sorpresiva por el agresor, quien, según testigos presenciales, utilizó la parte rota de una botella de vidrio para aplicarle un profundo corte a la altura del cuello, lado izquierdo, y le provocó un sangrado en plena vía pública.

La prueba del cuello de botella

En conversación con los medios, el oficial Mario León, de la Comisaría 38ª Central, confirmó la fría actitud del imputado al momento de presentarse ante las autoridades. “Él vino llegando tranquilamente en compañía de su madre y su abogado a presentarse acá en la comisaría. Manifestó que fue el que realizó el hecho.

El detenido fue convocado a su audiencia de declaración indagatoria en la sede del Ministerio Público.

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Las pericias realizadas por agentes del Departamento de Criminalística resultaron determinantes para consolidar la evidencia del caso. En el lugar del ataque, los peritos procedieron al levantamiento de indicios biológicos y materiales de vital importancia para la causa, entre los que destacan el cuello de una botella de vidrio rota y una remera con colores azul y amarillo, ambos elementos impregnados con abundante sangre.

Por su parte, la médica tratante del Hospital General de Luque, Dra. Daniela Cano, diagnosticó como causa probable de muerte un shock hipovolémico provocado por una hemorragia aguda debido al trauma cervical infligido.

Ambos cuentan con antecedentes

El ahora detenido, Adrián Baudelio Orué Domínguez, cuenta con antecedentes penales por dos hechos de hurto agravado registrados en los años 2023 y 2025. En tanto, el fallecido acumulaba un frondoso prontuario con cinco antecedentes por robo agravado, tenencia y comercialización de estupefacientes, resistencia y hurto agravado entre 2017 y 2026.

La investigación de la causa quedó a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de Luque, Abog. Jorge Escobar, quien ordenó que el imputado permanezca bajo estricta custodia policial a la espera del requerimiento de prisión preventiva.

Tras la inspección médica de rigor en la morgue, las autoridades dispusieron la entrega del cuerpo a los familiares de la víctima para los trámites de sepelio.