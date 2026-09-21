Macabro hallazgo en Paso Yobái: capturan a supuesto asesino y recuperan la mano de la víctima

El homicidio fue descubierto el viernes último (18 de setiembre) en el lugar conocido como Primera Línea San Francisco, en el distrito de Paso Yobái departamento de Guairá.

La víctima fatal fue identificada como Juan Bernardo Martínez Sanabria, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un zanjón, a unos cinco metros de profundidad. Tenía múltiples heridas de puñal y le faltaba una mano, que fue cortada aparentemente con machete o machetillo.

La víctima fue reportada como desaparecida dos días antes, el miércoles 16 de diciembre, cuando salió de su casa situada en el asentamiento 8 de Diciembre del mismo municipio.

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Supuestamente, Juan Bernardo era consumidor de drogas y era también casi ya habitual que saliera de su casa y regresara días después.

La pista clave que permitió aclarar homicidio ocurrido en Paso Yobái

Sin imaginarlo, el propio Juan Bernardo indirectamente ayudó a esclarecer su asesinato, ya que aparentemente antes de salir de su casa avisó que se reuniría con un amigo, al que identificó como Robert, quien después sería identificado como Robert David Miranda Benítez, de 21 años.

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Efectivamente, hoy lunes, policías de la Dirección de Policía de Guairá y del Departamento de Investigaciones de Guairá efectuaron un allanamiento en la misma zona del crimen, en la compañía Primera Línea 3 de Noviembre, y capturaron al Robert.

Este después condujo a los uniformados al lugar donde enterró la mano de su víctima, que estaba a unos 100 metros de su casa, envuelta con un hule.

Aparentemente, ambos estaban tomando cerveza, se pelearon y uno mató al otro. Lo que llama la atención es la saña del asesino, que ahora va a tener que ser indagada por el fiscal de la causa, Rodrigo Vázquez Díaz.