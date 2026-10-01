Asesinan a trabajador rural en las afueras de Pedro Juan Caballero

La Dirección de Policía de Amambay, informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de un establecimiento rural denominado “Granja Tatu”, ubicado en la colonia Ybype, del distrito de Pedro Juan Caballero.

La víctima fue identificada como Marcelino Colmán, parte del plantel de trabajadores del lugar donde ocurrió el crimen, quien recibió un disparo en la cabeza.

La información fue confirmada por el comisario general Osval Lesme, director de policía de Amambay. Según un boletín policial, el mortal disparo fue efectuado por una persona hasta ahora desconocida.

Inicia la investigación

Según la Policía Nacional, en la escena del hallazgo del cuerpo sin vida, se dio participación a los agentes policiales especializados de Investigaciones y Homicidios, además del Ministerio Público para el levantamiento de evidencias y el inicio de las tareas investigativas.

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Datos sobre antecedentes o las posibles motivaciones de los verdugos de la víctima, aún no han sido revelados por los investigadores. De esta manera, la autoría material e intelectual del homicidio aún se desconoce.