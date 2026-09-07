Matan a tiros a un hombre y luego le prenden fuego en Pedro Juan Caballero

La víctima del brutal ataque fue identificada como Miguel Ángel Romero (36), con antecedente por violencia familiar en febrero del 2018, en mayo de este año recuperó su libertad con compurgamiento de pena.

A unos metros del cuerpo también quedó abandonado un automóvil Nissan Tiida plateado, con matrícula BFE 467, que ahora está siendo verificado minuciosamente por los agentes de Criminalística en busca de cualquier elemento que pueda ayudar a identificar a los responsables del brutal hecho.

Lea más: Homicidio en Zanja Pytã: hallan muerto a un agricultor

Fuentes de la Dirección de Policía de Amambay informaron que alrededor de las 13:00 los agentes de la comisaría jurisdiccional fueron alertados del hecho por lo que se trasladaron al sitio donde confirmaron el dato.

Los restos de Romero estaban tirados en medio de la calle boca arriba y presentaba rastros de quemadura, aparentemente los sicarios rociaron el cuerpo con carburante y luego le prendieron fuego.

Auto sería del asesinado

Se presume que el Nissan Tiida era el vehículo en el que se estaba desplazando la víctima en el momento en que fue tomado de rehén, no se puede confirmar si el ataque fue en ese mismo sitio o lo tomaron de rehén en otro sitio y luego lo trasladaron hasta la zona de la fracción Jardín Aurora para liquidarlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dueño de funeraria sobrevive a un atentado en Pedro Juan Caballero

Todos esos detalles están siendo verificados en estos momentos por los agentes de la comisaría jurisdiccional y efectivos del departamento Investigaciones de Amambay, quienes se trasladaron al sitio.