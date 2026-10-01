Concepción: aprehenden a exgobernador por supuesta violencia familiar

Según la denuncia presentada por la pareja del exgobernador Ricardo Paredes González, quien había completado el periodo (2013-2018) dejado por Luis Urbieta Cáceres (ANR), a principios del año 2018, señala que el hecho se registró anoche a las 22:30 en el barrio San Antonio de Horqueta.

La mujer de 51 años dijo a los policías de la comisaría 3ª que se encontraba conversando con su hija menor, momento en que llegó su pareja en aparentemente estado etílico y, con una actitud prepotente, empezó a maltratarla verbalmente.

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El informe policial señala que todo ocurrió frente a su hija menor. La mujer aprovechó y entró en su pieza a resguardarse.

Supuestamente, el exgobernador anteriormente la había amenazado de muerte con arma de fuego. Además, menciona que no es la primera vez que ocurre este tipo de situación entre ellos.

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Los uniformados aprehendieron al exgobernador y comunicaron el caso al Ministerio Público.