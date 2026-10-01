Aprehenden a un hombre que entró a una vivienda por el techo y se escondió en un clóset

Agentes de la Comisaría 6ª del barrio Espíritu Santo de San Lorenzo aprehendieron a un hombre que ingresó a una vivienda por el techo, aparentemente con intenciones de robar, y terminó encerrado durante varias horas dentro de un clóset al no encontrar salida.

El sospechoso fue identificado como Iván Matías Aguada Araujo, de 27 años y sin domicilio fijo, quien fue reducido por los propios allegados de la dueña de casa cuando estos se disponían a realizar la mudanza de sus pertenencias.

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La pesadilla para la familia se inició durante la madrugada del martes, cuando el sistema de alarma de la residencia, que funciona como segunda vivienda de la dueña, se activó tras el ingreso de un desconocido que violentó las tejas y el tejuelón del techo para llevarse objetos de valor.

Tras la denuncia policial, la víctima mandó reparar el techo dañado e instalar nuevas tejas. Sin embargo, el delincuente regresó al día siguiente y aprovechó que el material recién colocado estaba más blando para romper de vuelta la cobertura del techo e ingresar al inmueble con intención de continuar juntando objetos.

Así fue encontrado en el clóset

Cerca del mediodía, la alarma volvió a sonar, lo que motivó una inspección por parte de la Policía y la propietaria. En ese primer recorrido, no lograron detectar al intruso, quien hábilmente se ocultó dentro de uno de los dormitorios de la casa.

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Pasaron las horas y la dueña de la vivienda llegó al lugar acompañada por un grupo de trabajadores en un camión para realizar la mudanza de sus muebles hacia su residencia principal ubicada en Fernando de la Mora.

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Sin sospechar que el delincuente continuaba adentro, los hombres comenzaron a mover las pertenencias de las habitaciones. Acorralado por la presencia de varias personas en la casa y tras permanecer escondido durante horas, el sospechoso no aguantó más el encierro y tuvo que salir de su escondite.

Al verse sorprendido, fue reducido de inmediato por los trabajadores de la mudanza, quienes llamaron rápidamente al Sistema 911 de la Policía Nacional.

Sin antecedentes previos

El subcomisario Benicio Méndez, de la Comisaría 6ª de San Lorenzo, detalló que el detenido no cuenta con antecedentes penales registrados en el sistema informático.

El caso fue puesto a conocimiento de la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 8 de San Lorenzo, la abogada Viviana Duarte, quien dispuso la detención formal del joven y su comparecencia en la sede del Ministerio Público para la audiencia de declaración indagatoria.