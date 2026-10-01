Otra vez, camión sin frenos protagoniza choque múltiple en el microcentro de Ciudad del Este

El aparatoso accidente ocurrió este jueves, a las 14:00 aproximadamente, sobre la calle Monseñor Cedzich, casi avenida Luis María Argaña, de Ciudad del Este.

El accidente se registró cuando un camión perteneciente a la empresa Engineering SA, con sede en Luque, transitaba por la calle Monseñor Cedzich transportando estructuras metálicas. Según los datos recabados, en un momento dado el rodado habría quedado sin frenos y comenzó a desplazarse cuesta abajo sin control.

En su recorrido, el camión terminó chocando contra cuatro taxis estacionados en la parada 123 URT. El impacto también afectó el carrito de un heladero identificado como Hugo Martínez, quien se encontraba realizando su recorrido habitual y se salvó de milagro.

Uno de los vehículos más afectados es de Gustavo Arnaldo Espínola, presidente de Taxistas Unidos del Este (TAUDE). El automóvil quedó prácticamente inservible a raíz del violento impacto.

Espínola pidió a los responsables de la empresa una pronta solución al perjuicio ocasionado y dijo que, debido a la gravedad de los daños, sería imposible reparar su vehículo.

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Otro caso muy similar

El accidente recuerda otro percance muy similar ocurrido hace un mes prácticamente en el mismo lugar, cuando un tractocamión Scania, modelo R124L, chapa N.º UAH846, protagonizó un choque múltiple y arrasó con cinco vehículos.