Preocupación en Misiones por ataques de presunto felino a animales vacunos

Los casos generaron preocupación entre las familias afectadas en la compañía San Felipe del distrito de San Ignacio, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para determinar qué animal está ocasionando las pérdidas.

El responsable de la Subcomisaría de la compañía San Felipe de este distrito, suboficial Víctor Jacquet, señaló que pequeños ganaderos de la zona manifestaron su preocupación ante los reiterados ataques a sus animales.

Según las denuncias presentadas ante la dependencia policial, al menos cuatro familias ganaderas se vieron afectadas por la pérdida de unos seis terneros.

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Los afectados acercaron imágenes de huellas y marcas encontradas en el lugar de los hechos y presumen que podría tratarse de un jaguareté o puma que merodea los campos.

Ante la alerta de los pobladores, personal policial derivó el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Dirección de Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Equipos técnicos especializados se constituyeron en la zona para analizar las evidencias, verificar las pisadas e implementar tecnología que permita determinar con certeza la especie responsable.

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“El objetivo es determinar qué tipo de animal ocasiona los ataques y preservar tanto a la fauna silvestre protegida como al ganado”, señaló Jacquet.

Intervención de autoridades y especialistas

Desde la jefatura policial señalaron que el objetivo es resguardar la seguridad de la comunidad y evitar que cazadores furtivos o pobladores intenten tomar medidas por mano propia contra la fauna silvestre, teniendo en cuenta que varios felinos grandes están protegidos por las leyes ambientales del país.

Llamado a la tranquilidad

Jacquet hizo un llamado a la calma a las familias de la zona y señaló que los especialistas continúan monitoreando el área. Indicó que este tipo de animales suele mantenerse alejado de las zonas pobladas.

Asimismo, señalaron que se mantendrá la presencia policial preventiva en el sector mientras concluyen los trabajos de relevamiento técnico.

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