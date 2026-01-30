Caso Ja’umina: sicario sigue sin ser identificado a 4 años del atentado

El 30 de enero de 2022 tuvo lugar el “Ja’umina Fest”, en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino, en Cordillera. Del evento participaron varios grupos, tanto paraguayos como internacionales, y el público que estaba presente, proveniente de distintos puntos del territorio, participaba con alegría y coreaba las canciones interpretadas por los artistas.

Sin embargo, todo cambió cerca de las 21:30, cuando un importante grupo de personas comenzó a correr despavorida desde el sector donde se encontraban los sanitarios, tras escucharse una ráfaga de disparos de arma de fuego. Cuando la gente se dispersó en medio de la confusión, se pudieron ver a dos personas tendidas en el suelo como consecuencia de haber sido alcanzadas por las balas. El evento fue suspendido posteriormente.

Lea más: Tiroteo durante concierto Ja’umina Fest deja varios heridos

Las víctimas resultaron ser la influencer Cristina Isabel Aranda de Torres, conocida en redes sociales como Vita Aranda, y un hombre identificado como Marcos Ignacio Rojas Mora, de quien inicialmente se creyó era un participante del evento, pero resultó ser un miembro del Primeiro Comando da Capital (PCC), conocido bajo el alias de Marcos Capital o Moreno Fala.

La muerte de Vita Aranda se confirmó a su arribo al Hospital Nacional de Itauguá, hasta donde fue trasladada porque recibió el impacto del proyectil en la cabeza. Mientras que Marcos Capital, murió en el Anfiteatro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Dos años sin Cristina “Vita” Aranda

En relación al atentado que se cobró dos víctimas, el Ministerio Público inició una causa penal que inicialmente estuvo a cargo de la hoy fiscala adjunta Alicia Sapriza. Actualmente está a cargo de un equipo fiscal integrado por José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Christian Ortiz y Juan Sandoval.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por la causa principal, relacionada al doble homicidio, hasta hoy el autor de los disparos sigue sin ser identificado. De esta, se desprendieron otras más en las cuales ya hay condenados y otra, en la que se aguarda aún la realización de juicio oral y público.

Lea más: Audios confirman que Marcos Capital pidió al PCC que se intimara a Ropero

Tres tienen condena y dos aún deben afrontar juicio

En el marco de la investigación del homicidio de Vita Aranda y Marcos Rojas, se incautó el teléfono del último. Del mismo se extrajeron datos que permitieron identificar su actividad y también, dar con los presuntos autores o instigadores del sicariato.

Así se llegó a Alcides Dejesús Villasboa Peralta, alias Ropero, Milciades Pedra Gómez, alias Oso Riquillo, y Elio Balvino Ovelar Espinoza, alias Titán, así como Victorino Gómez Paredes, alias Vito. El último falleció a causa de un infarto en su celda de la Penitenciaría Regional de San Pedro, el 27 de febrero de 2025. Todos, también parte del PCC, fueron acusados por narcotráfico, armatráfico y asociación criminal. Gómez también fue includio en la causa del caso Dakovo.

Lea más: Acusan por tráfico de armas y drogas a Oso Riquillo y a otros tres detenidos tras atentado en Ja’umína Fest

Es así que el 28 de julio de 2025, el Tribunal de Sentencias, presidido por Inés Galarza e integrado por Juan Dávalos y Pablino Barreto, condenó a Villasboa Peralta a 12 años de privación de libertad, a Pedra Gómez a 8 años de encierro y a Ovelar Espinoza a 4 años de cárcel.

Por esta misma causa, también está acusado por los hechos punibles citados anteriormente, Jeis Leonardo Urquhart de Lacerda, alias Yakaré 44, un seccionalero colorado y uno de los fundadores del gimnasio “Team Force”, ligado al procesado en A Ultranza José Fernando Estigarribia Cristaldo, alias La Maldad.

Lea más: Los audios que desataron el ataque en Ja’umína

Urquhart de Lacerda afrontará juicio oral y público el próximo 4 de marzo, a cargo del Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk.

En tanto que aún está pendiente el juzgamiento de Alcides Dejesús Villasboa Peralta, alias Ropero, como sospechoso de haber instigado sicariato contra Marcos Rojas Mora.

Lea más: Caso Ja’umina: a tres años del atentado que dejó dos muertos y varios heridos, con juicios en puerta

Celular de Marcos Capital reveló operatividad narco del PCC

El Ministerio Público, que en este juicio estuvo representado por el fiscal Juan Sandoval, celebró que el Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado haya considerado probados los hechos.

El agente fiscal refirió que se declaró probado en juicio que esta organización comenzó a operar desde noviembre de 2021. Esos fueron datos obtenidos específicamente del teléfono del fallecido Marcos Rojas. En cuanto a este caso en sí, Sandoval indicó que se inició tras el atentado en el “Ja’umina”.

Lea más: Extraditan al Brasil a narcotraficante paraguayo herido en el Ja’umina Fest

Detalló que, la causa del atentado en el “Ja’umina Fest” fue la que derivó en la apertura de otras causas, entre ellas la relacionada al tráfico de drogas y tráfico de armas. En ese contexto, aclaró que Alcides Villasboa, alias Ropero, es quien está procesado por homicidio y aguarda juicio por ese hecho.

Además, se tuvo por probado que Elio Balbino Ovelar, al ser parte del Cuadro de Disciplina del PCC Sintonía-Paraguay, era quien intermediaba en los conflictos que se generaban entre los miembros de la facción. En este caso, por una deuda de Alcides Villasboa con Marcos Mora, por la entrega de drogas.

Lea más: Ja’umína Fest: fiscal pide juicio para supuesto “narcopolítico” colorado

“Se pudo establecer que Elio Ovelar intervino a los efectos de subsanar este conflicto y que posteriormente pueda continuar en paz el trabajo que ellos venían realizando, el trabajo ilícito de comercialización de sustancias”, según manifestó el agente fiscal.

Por su parte, Oso Riquillo era quien surtía de cocaína y crack a los pequeños distribuidores de Asunción y Central, de la estructura en Paraguay del PCC.

Lea más: Caso Ja’umina: condenan a 4 años y medio a policías por alterar prontuario de narco

Policías condenados por alterar prontuario de narco extraditado

En diciembre de 2024 los suboficiales Ramón Balbino Vargas Espinoza y Félix Antonio Ayala Caballero fueron condenados a 4 años y 6 meses de cárcel, tras probarse en juicio que ambos alteraron en 11 oportunidades el prontuario informático del narcotraficante José Luis Bogado Quevedo, alias Kure.

Ese hecho se constató, luego de que Bogado Quevedo también haya resultado herido en el atentado ocurrido durante el Ja’umina Fest, en San Bernardino.

Lea más: Policías imputados alteraron 13 veces el perfil de José Bogado

La sentencia estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por Olga Ruiz y Celia Salinas, que declaró probada la comisión de frustración a la persecución y ejecución penal, así como la alteración de datos relevantes para la prueba y el acceso indebido a sistemas informáticos, por parte de los policías condenados, a través de sus respectivos usuarios en el sistema policial.

El 3 de abril de 2025, en el Puente Internacional de La Amistad de Ciudad del Este, donde la Policía Nacional (PN) del Paraguay entregó al narcotraficante José Luis Bogado Quevedo a la Policía Federal (PF) de Brasil, país donde tiene una condena de 17 años de cárcel más 900 días multa por tráfico de drogas y de armas.