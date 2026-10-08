Concepción: esperan resultados de autopsia para dilucidar la causa de muerte de niña de 2 años

La causa de muerte de Ashley Aylen Benítez Bogado, de 2 años, sigue sin conocerse. Su cuerpo fue sometido a una autopsia en la morgue judicial en Asunción.

Preliminarmente se maneja que padecía de una afección pulmonar y deshidratación, aunque su madre dijo que tenía kamby ryru jere (gastroenteritis aguda).

Según explicó el fiscal Arnaldo Argüello, quien investiga el caso, del cuerpo de la menor se han extraído muestras que deben analizarse. Luego de esos informes se podrá tener la causa de muerte.

También explicó que solicitó un informe al Hospital Regional de Concepción, donde la menor habría recibido atención médica.

Versiones diferentes sobre la posible causa de fallecimiento de la niña

Isabel Blanco, abuela materna de la niña fallecida, había dicho a la prensa que su nieta el domingo último se quejaba de dolores de cabeza.

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Por eso la llevó hasta el Hospital Regional de Concepción, donde le recetaron dos jarabes.

“Pensamos que le extrañaba a su mamá, que estaba internada en el hospital. Pero después le trasladamos al hospital”, recordó.

En tanto, la madre de la niña, Nayhara Bogado, de 20 años, dijo que su hija Ashley Aylen tenía un cuadro de kamby ryru jere.

Aseguró que llevó a su hija a una médica naturalista, quien le friccionó y rezó por la niña, pero que no consumió ningún remedio yuyo.

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Agregó que en la noche del lunes último durmió con su hija, que se mostraba inquieta. La menor se posicionó sobre el pecho de su madre y quedó dormida, relató Nayhara.

Aseguró que ambas durmieron y que el martes, al despertarse, ya encontró dura a su hija.

El cuerpo de la niña fue sepultado el jueves 1 de octubre en el cementerio municipal de Concepción, aunque tuvo que ser exhumado para ser estudiado en la morgue judicial.