Concepción: investigan causa de muerte de una niña de 2 años

En la mañana de este martes, bomberos voluntarios llegaron en una ambulancia hasta una vivienda ubicada en fracción Arroyito, de la ciudad de Concepción. Los voluntarios indicaron que el pedido fue por un supuesto caso de intoxicación.

En el servicio de urgencias pediátricas del Hospital Regional de Concepción se detectó que la menor ya había fallecido.

Fue informado del caso el fiscal Arnaldo Argüello y la Policía Nacional. Se dispuso que el médico forense inspeccione el cuerpo de la niña, pero no se pudo determinar la causa de muerte.

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Ante este informe, el fiscal Argüello señaló que ya se ha decidido que el cuerpo de la menor sea trasladado a la morgue forense ubicada en Asunción para conocer la razón del fallecimiento.

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Versión de la madre

La madre de la niña, Nayhara Bogado, de 20 años, dijo que su hija Ashley Aylen Benítez Bogado tenía kamby ryru jere - gastroenteritis aguda. “Ella tenía kamby ryru jere, por ese motivo no le traje la hospital”, sostuvo la joven madre.

“Le llevé ayer a una médica y me dijo que tenía sevo’i- parásito-, anoche mi hija estaba muy nerviosa. Le puse encima de pecho y ahí durmió, también me dormí y hoy al despertarle ya le encontré toda dura”, explicó.

Añadió que su hija no consumió ningún remedio yuyo, en tanto que en su panza le puso almidón y vinagre.

Por su parte, Isabel Blanco, abuela de la fallecida y madre de Nayhara, mencionó que el domingo último su nieta se quejó de dolor de cabeza, por eso le llevó hasta el Hospital Regional de Concepción.

“Pensamos que le extrañaba a su mamá que estaba internada, luego de la consulta médica le recetaron dos jarabes y eso es lo que estaba tomando”, aseguró la mujer.