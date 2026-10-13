Atacó a su expareja con una piedra y fue imputada por tentativa de homicidio

La imputada es María Luciana Sandoval González (37), a quien se le atribuye la comisión de homicidio doloso en grado de tentativa, cometido presuntamente contra su expareja Óscar Ramón Quintana (76), ocurrido el domingo a las 23:30 en el barrio Santo Domingo del distrito de Santísima Trinidad, de Asunción.

La mujer está investigada por el referido hecho punible, por la fiscala Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada en Violencia Familiar y de Género. La agente solicitó al juez penal de garantías N° 7 Miguel Palacios la aplicación de la medida de prisión preventiva para la encausada.

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En ese sentido, la realización de la audiencia de imposición de medidas ante el magistrado está prevista para este martes. En la misma, se resolverá si dicta la prisión preventiva u otra medida cautelar para la mujer.

Según los datos, Óscar Quintana y María Sandoval mantuvieron una relación sentimental por un lapso de 6 años, sin embargo, hace cuestión de apenas 2 años habían roto la relación, pero sin dejar de convivir en el mismo domicilio hasta el día del hecho.

Imputada utilizó una piedra para intentar matar a su expareja

De acuerdo con la información proporcionada por la agente fiscal Fátima Villasboa, Óscar Quintana y María Sandoval habían discutido previo al hecho. Poco después de las 23:00 el hombre fue hasta su pieza, se acostó en la cama y cuando se dispuso a dormir recibió el ataque directo de parte de la mujer.

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María Sandoval llegó hasta la habitación con una piedra tipo Wasmosy y golpeó, sorpresivamente, en la cabeza y en la frente de su expareja.

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Inmediatamente el hombre le cuestionó porqué hizo eso, a lo que la mujer le contestó: “te voy a matar esta noche”, ínterin en que ella le introdujo la mano en la boca a su expareja con la intención de obstruirle la respiración. Sin embargo, él le mordió la mano para liberarse.

Quintana posteriormente, pese a la poca movilidad, comenzó a gritar pidiendo auxilio. En ese momento, Sandoval volvió a agredirlo ocasionándole fracturas expuestas de primer y segundo grado en la mano derecha y también del dedo anular de la mano derecha.

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Los vecinos que lograron escuchar los gritos de Óscar Quintana se alertaron mutuamente a través del grupo de WhatsApp y solicitaron una ambulancia para auxiliar al hombre hasta el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS).

Hallaron un machete cerca de la escena

Al momento de la intervención de la comitiva encabezada por la agente Villasboa, acompañada por policías de la comisaría 12° Asunción, también se dio participación a policías de Criminalística.

Es así que, durante la inspección de la escena se tomaron las fotografías correspondientes del lugar para la fijación de los elementos hallados e incautados del sitio. Además, los intervinientes hallaron un machete con la hoja herrumbrada debajo de la cama de Óscar Quintana, que, si bien no tiene señales de uso, no se descarta que podría haber sido empleado posteriormente para el ataque.

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Esto último tomó fuerza, tras contar con datos aportados por un vecino y testigo del hecho, quien expuso a la fiscala del caso que la mujer le comentó que tenía intenciones de acabar con la vida de su expareja y que luego ella iba autoeliminarse. También reveló las intenciones de utilizar el machete para ese fin.

Finalmente, tras el violento ataque, siempre según lo que señaló el testigo a la fiscal, la mujer se arrepintió y terminó auxiliando a su expareja.