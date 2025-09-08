Cárcel para la luqueña que casi mató a su concubino porque fue a ver a la Albirroja con sus amigos

El terrible caso de agresión -calificado por la Fiscalía como presunta tentativa de homicidio doloso y violencia familiar- se produjo el jueves de noche, durante el partido en el que la Albirroja consiguió su clasificación al Mundial 2026. Fue en una calle de la compañía Cañada San Rafael de la ciudad de Luque, en el departamento Central.

Lea más: Video: imputan a mujer por brutal agresión a su expareja en Luque

La víctima fue identificada como Antoni Saúl Diestra Villa, de 22 años, quien cometió el “error” de ir a ver el partido de la Selección con sus amigos en una bodega de su barrio.

Justo cuando el partido estaba más interesante y la clasificación ya era inminente, apareció en el lugar la concubina de Antoni, Dora Anila Cabrera Troche, de 21 años, quien lo sacó del lugar a la fuerza y lo obligó a subir a la motocicleta en la que ella llegó.

Brutal agresión en plena vía pública

Ya cuando estaban yendo a su casa, la mujer le codeó al hombre mientras ella conducía el biciclo. Después, la chica paró la marcha, ambos cayeron al suelo y comenzó la brutal agresión de Dora contra Antoni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando el muchacho cayó al suelo, la chica siguió aplicando patadas y puñetazos. Cuando él quedó inconsciente, ella lo alzó a la moto y lo llevó a la casa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Por una “simple discusión” asesinó a su pareja, reconoce feminicida prófugo

El intento de homicidio ocurrió frente a una casa que tiene cámaras de seguridad, por lo que el hecho quedó grabado en video.

Al día siguiente, la mamá de Antoni fue con la Policía a la casa donde él vivía con su agresora e increíblemente el muchacho defendió a la chica.

Recién cuando le mostraron el video del ataque que sufrió, Antoni decidió salir de la casa y volver con su mamá.

Tras la denuncia efectuada por la mamá de Antoni, intervino la fiscala de Luque, Liz Adela Medina Mareco, quien ordenó la detención de la mujer, que a su vez fue materializada por policías de la subcomisaría 3° de Cañada San Rafael.

Lea más: Crimen de periodista pedrojuanino quedó en stand by

La agente de Ministerio Público imputó a Dora Anila por tentativa de homicidio doloso y violencia familiar.

El juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez, decretó la prisión preventiva de la mujer, quien debe ser enviada hoy a la cárcel del Buen Pastor de Asunción.