San Miguel: organizan colecta para reparar techo de una subcomisaría

La Subcomisaría de la compañía Ysypo del distrito de San Miguel, Misiones, presenta numerosas goteras que causan estragos en esta temporada de lluvias. Ante la situación, los pobladores organizaron una colecta para recaudar fondos a fin de solventar la reparación del techo de la dependencia policial.

La iniciativa surgió luego de que pobladores visitaran la sede policial y constataran las malas condiciones del local, principalmente del techo, que necesita una reparación urgente.

Nicolás Pesoa, miembro de Ysupeños por el Mundo y de la comisión vecinal de la comunidad, explicó que decidieron organizar la colecta tras comprobar las necesidades de la dependencia policial.

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“Nos habíamos acercado hasta la subcomisaría para ver las necesidades que tienen y nos encontramos con problemas en el techo. Ahora, con el clima adverso y las constantes lluvias, se evidencian las numerosas goteras. Entonces, decidimos realizar esta colecta solidaria con los miembros del grupo Ysupeños por el Mundo”, indicó.

Pesoa informó que, mediante los aportes de integrantes de la organización y pobladores de la comunidad, lograron reunir G. 1.500.000. El dinero será destinado principalmente a reparar el techo de la dependencia policial.

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“Llegamos a juntar la suma de G. 1.500.000, así en forma rápida, para que apenas dé el tiempo se pueda hacer esta reparación del techo, que es lo más urgente”, manifestó.

Además de las reparaciones edilicias, el poblador señaló que la subcomisaría necesita equipos informáticos para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes. Indicó que ya están realizando gestiones para conseguir estos elementos.

Según Pesoa, la dependencia policial cuenta actualmente con ocho efectivos, distribuidos en turnos, además de una patrullera.

Comisión vecinal también gestionará mejoras del local de la subcomisaría

Por su parte, Marciano Pedrozo, presidente de la comisión vecinal recientemente conformada en Ysypo, explicó que la organización surgió ante la necesidad de contar con una representación comunitaria que permita gestionar obras y proyectos ante las instituciones públicas.

Señaló que la comisión buscará identificar las principales necesidades de la comunidad y presentar propuestas ante la Municipalidad de San Miguel, la Gobernación de Misiones y otras instituciones.

“Nos propusimos con los pobladores conformar una comisión para poder ver y constatar muchas cosas y necesidades que tenemos en la comunidad y solicitar las ayudas necesarias ante las autoridades correspondientes”, expresó.

Pedrozo también destacó la urgencia de reparar el techo de la subcomisaría debido a su deterioro y a las filtraciones que se producen durante las lluvias.

“Con este clima que estamos teniendo, la principal necesidad es el techo, que está totalmente deteriorado y necesita una reparación completa”, afirmó.