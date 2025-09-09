Policía desarticula banda dedicada al robo de vehículos

La Policía Nacional logró desarticular una banda criminal dedicada al robo de vehículos en los departamentos de Caaguazú y Central, tras la detención de tres presuntos integrantes del grupo y la recuperación de dos automóviles denunciados como robados días atrás.

Los procedimientos fueron realizados en la tarde del lunes por agentes del Departamento de Control de Automotores Regional Caaguazú, en coordinación con el Departamento de Investigaciones de Caazapá.

Detenciones y recuperación de vehículos

El primer operativo se llevo a cabo en la compañía Pindo Enrramadita de Tavaí, fueron aprehendidos Esteban Zarza Leiva (20), Luis Giménez Ferreira y César Bordón Tapari (27), todos con órdenes de detención pendientes. En el lugar se recuperó un Toyota Premio rojo, denunciado como robado en Coronel Oviedo el 4 de septiembre.

Posteriormente, en otro procedimiento, en el barrio San Vicente, se localizó un segundo vehículo, un Toyota Premio plateado, también sustraído en la misma fecha. El rodado fue hallado en una vivienda alquilada, gracias a la información proporcionada por uno de los detenidos. Ambos automóviles pertenecían a efectivos policiales que habían sido víctimas del robo mientras estaban de servicio.

Personal interviniente explicó que las investigaciones permitieron identificar a los sospechosos mediante trabajo técnico e imágenes de circuito cerrado, lo que derivó en la emisión de las órdenes de captura. Señaló además que la banda operaba trasladando los vehículos a zonas alejadas, como Caazapá, con la presunta intención de modificar chapas, adulterar números de chasis y repintar los rodados para luego revenderlos.

Las autoridades sospechan que el grupo podría estar vinculado a otros casos de robo de vehículos en ciudades del departamento Central, como Luque y Capiatá.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras la investigación continúa.