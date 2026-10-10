Joven con varios antecedentes detenido por el hurto del arma reglamentaria de un policía en Cambyretá

El suboficial Enrique Benítez, dependiente de la Dirección Departamental en Itapúa de la Policía Nacional, denunció el hurto de su arma reglamentaria el pasado 30 de setiembre de su residencia ubicada en el barrio San Miguel del distrito de Cambyretá. También en esa ocasión hurtaron dinero en efectivo de su vivienda.

Agentes de la Comisaría 101ª de la zona informaron sobre la detención del presunto autor del hecho. Identificaron al joven como Miguel Ángel Ávalos Silva (26).

El mismo fue hallado tras un seguimiento realizado por los intervinientes, ante informaciones de que había comercializado el arma de fuego. Fue hallado en la vía pública del barrio Arroyo Porã. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir y fue capturado tras una persecución.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público y permanece detenido en la sede de la Comisaría 101ª de San Miguel.

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Vendió el arma

Tras su detención, habría declarado a los intervinientes que ya no tenía consigo el arma de fuego hurtada, perteneciente al agente policial.

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Brindó detalles de los supuestos reducidores a quienes habría vendido el arma de fuego, por lo que los investigadores trabajan en cotejar la información para dar con el paradero del arma de fuego.

El joven cuenta con antecedentes por hurto agravado en los años 2022, 2023, 2024 y 2026. Tendría incluso varios ingresos en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), según detallaron los uniformados.

Explicaron que el joven es adicto y no descartan que esté involucrado en otros hechos de hurto que ocurrieron el fin de semana en la jurisdicción y que serán investigados por el Ministerio Público.