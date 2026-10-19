Abuso y muerte de niña en Caazapá: Policía detiene a supuestos autores

Mediante uniformados del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Regional Caazapá, en coordinación con la Comisaría 10.ª de Abaí, este lunes se dio la aprehensión de dos personas presumiblemente vinculadas a un hecho de homicidio doloso y abuso sexual en niños que se registró en la comunidad indígena Cerrito. La víctima fatal fue una niña de 5 años.

El procedimiento se dio tras las diligencias investigativas y el testimonio del líder de la comunidad, lo que permitió ubicar y reducir a un hombre mayor de edad identificado como Ariel Duarte y a un adolescente de 17 años, hermano de la pequeña.

El médico forense interviniente diagnosticó como probable causa de muerte una asfixia mecánica por estrangulamiento con indicios de abuso sexual.

Además, por disposición fiscal, el cuerpo fue derivado a la morgue judicial de Asunción para la autopsia correspondiente, mientras prosiguen las investigaciones.

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Investigación fiscal por el caso

Según la reconstrucción preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 01:00 de hoy mientras la pequeña había quedado dormida en una habitación. Al regresar al inmueble cerca de las 03:00, la madre encontró el cuerpo de la menor.

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El fiscal Carlos Mercado confirmó las causas del deceso tras las pericias médicas: “El médico forense corroboró que efectivamente sí tenía rastros de haber sido abusada sexualmente, ya que tenía una hemorragia importante. Aparte de provocarle un desgarro en su zona íntima y la hemorragia, también tenía rastros de ahorcamiento”.

El investigador también precisó que existen contradicciones en el testimonio brindado por la madre, quien argumentó haber salido para buscar a otro de sus hijos.

“Hablamos con gente de la comunidad, con el cacique mismo, y nos refirieron que la señora ya desde tempranas horas ya estuvo compartiendo en un acontecimiento. Lastimosamente un caso muy feo, pero hay que investigar”, mencionó.

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