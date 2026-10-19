Hombre raptado tendría problemas por narcotráfico, según fiscal

Una brasileña murió y su pareja fue llevada a la fuerza por aproximadamente 10 hombres armados que irrumpieron en una vivienda de Pedro Juan Caballero durante esta madrugada.

Los sospechosos vestían ropas tácticas negras y huyeron en camionetas, según la Policía.

El fiscal a cargo de la causa, Emilio Álvarez, confirmó los primeros detalles del hecho. “Efectivamente me comunicaron eso a las 4:30, un hecho de homicidio doloso y también fue raptado una persona de nacionalidad paraguaya y también cuenta con documento del vecino país (Brasil)”.

La víctima fatal fue identificada como Carolina Benítez Arce, de 28 años, de nacionalidad brasileña, quien cayó ejecutada en la vía pública frente a la vivienda. Por su parte, el hombre llevado por el grupo armado es Marcelo Juan Ortiz Narvaja, de 26 años, quien posee documentos paraguayos y brasileños.

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Durante la incursión también se encontraba en la vivienda el secretario de Ortiz, identificado como Johannes Mateus Rodrigues Martínez, quien permaneció en el acceso principal junto a una criatura y fue trasladado a la sede fiscal para prestar declaración testifical.

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Armas de grueso calibre e hipótesis

En la escena del crimen, los peritos levantaron evidencias balísticas correspondientes a armamento de alto poder. Según detalló el fiscal Álvarez, “se encontró acá en el lugar cuatro cartuchos percutidos de calibre 7.62 y dos sin percutir calibre 5.56”, lo que confirma el uso de armas largas en el ataque.

Asimismo, dentro del inmueble se incautaron cargadores, documentación de armas, aparatos celulares y el sistema de circuito cerrado para su posterior análisis judicial.

Respecto a la dinámica del ataque, los investigadores presumen que los delincuentes ingresaron con la intención de llevarse a la pareja, pero la situación derivó en la ejecución de la mujer en el exterior de la casa.

Uno de los puntos clave que maneja la Fiscalía es el perfil de la persona raptada y la falta de contacto por parte de los captores. “Es algo muy llamativo teniendo en cuenta que hasta la fecha, hasta ahora no hay ni un pedido de rescate, de pedido de dinero en relación a esta persona que fue raptada”.

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Sobre los antecedentes del hombre raptado, el agente fiscal señaló: “Según las informaciones preliminares, el señor Marcelo cuenta con problemas en el vecino país por narcotráfico, pero esa información está a confirmar de forma oficial”.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para trazar la ruta de escape e identificar a los autores. Se presume que el grupo criminal se desplazaba a bordo de dos camionetas tipo Toyota Fortuner.

Para avanzar en la causa, la Fiscalía solicitó la colaboración de la Policía Civil del Brasil con el fin de cruzar información y descartar hipótesis sobre el trasfondo de este hecho.