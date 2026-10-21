Yataity del Norte: problemas entre expareja terminaron en una tragedia

El hecho se produjo este miércoles, aproximadamente a las 00:00, en el predio de una vivienda ubicada en la compañía Guavirá, distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, donde perdió la vida un primo del presunto homicida. Además, tres mujeres, todas integrantes de una misma familia, resultaron heridas de gravedad con arma blanca.

La víctima fatal fue identificada como Mauro Francisco Rodríguez Colman (29), paraguayo, domiciliado en la misma jurisdicción, quien recibió varias heridas con arma blanca (cuchillo).

El presunto homicida sería Alfredo Rodríguez Ramoa (37), primo hermano del fallecido, quien, tras cometer el hecho, se dio a la fuga y se encuentra con paradero desconocido.

Las demás víctimas fueron individualizadas como Griselda Vera (30), Sofía Vera Frutos (29), expareja del ahora prófugo, y Miryan Frutos Escobar (49), madre de ambas mujeres, todas domiciliadas en la compañía Guavirá de este municipio.

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Las víctimas primeramente fueron derivadas al Hospital Básico de Yataity del Norte y, posteriormente, al Hospital Distrital de Santaní para su atención médica.

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Antecedentes

Conforme a los datos brindados a la Policía Nacional por las sobrevivientes, Sofía y el presunto asesino se separaron hace varios meses, pero él no aceptó la separación y le prohibió que hombre alguno llegara a su casa, bajo amenaza de que, de lo contrario, tendría problemas.

Sin embargo, la joven aparentemente no dio importancia a esta amenaza y anoche se encontraba compartiendo con su familia un encuentro con el joven asesinado, Mauro Francisco Rodríguez, primo hermano de Alfredo Rodríguez. Según la versión de las víctimas, el homicida llegó a la vivienda a pie, con un arma blanca en la mano, y atacó directamente a los integrantes de la familia y a la víctima fatal.

Intervinientes

Intervinieron en el caso efectivos de la Comisaría 15ª de Yataity del Norte, el fiscal de turno de Santaní, de la Unidad Nº 1, Cristian González, y personal de Criminalística de la Policía.