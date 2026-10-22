Aprehenden a un presunto ladrón de Capiatá

La Policía Nacional procedió a la aprehensión del sospechoso en la vía pública luego de recibir la denuncia del propietario del local comercial afectado. El denunciante revisó las grabaciones de seguridad y reconoció al presunto autor del robo.

Las cámaras registraron el momento en que una persona ingresó al comercio durante la madrugada tras saltar la muralla trasera. El propietario identificó al sospechoso debido a ingresos anteriores registrados en el mismo lugar para sustraer pertenencias.

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Los agentes realizaron patrullajes preventivos por la zona y localizaron al sospechoso, quien vestía la misma ropa observada en los videos. Los uniformados trasladaron al aprehendido a la sede policial para los trámites correspondientes.

El oficial interviniente, comisario Miguel Santacruz, de la Comisaría 59 Toledo Cañada, señaló que “se procedió a la aprehensión de una persona en prosecución a una denuncia de hurto domiciliario, en este en este caso un local comercial”. Durante el procedimiento, los agentes incautaron diversos objetos que llevaba consigo el demorado.

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Entre los elementos recuperados figuran cables de tendido eléctrico, herramientas, electrodomésticos y alimentos congelados sustraídos del interior del comercio. Las autoridades investigan si estos objetos guardan relación con otras denuncias radicadas en la zona.

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Joven tiene antecedentes

La policía consultó los datos del aprehendido en el sistema informático institucional para verificar su identidad y sus antecedentes judiciales previos. Se trata de Ignacio Andrés Benítez. El informe oficial confirmó que registra cuentas pendientes con la justicia.

El reporte policial indicó que, “cotejando sus datos en el sistema, él registra dos antecedentes, ya en el 2021 por hurto y en el 2016 robo agravado”, manifestó Santacruz. El detenido quedó a disposición del ministerio público para el avance de la investigación.