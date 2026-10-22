Denuncian a funcionario fiscal por supuestamente matar de un disparo a un perro pitbull

La denunciante afirma que el animal era una mascota terapéutica de su hijo, quien tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA). El acusado negó las acusaciones y aseguró que no mató a ningún perro.

La denuncia fue presentada ayer por Cintia Elizabeth Lucero Cuevas, domiciliada en la compañía Tujupucú de Coronel Oviedo, ante la unidad a cargo de la fiscal Noelia Montanía. Según la versión de la mujer, el animal habría escapado de su vivienda y entrado en la propiedad del funcionario Fredy Cristaldo, donde supuestamente recibió un disparo de arma de fuego.

Tras la denuncia, la fiscal convocó a ambas partes para prestar declaración. Cristaldo negó rotundamente haber matado al perro, mientras que la denunciante reconoció que no presenció el supuesto ataque y que se enteró de lo ocurrido a través de comentarios de vecinos, quienes le habrían señalado al funcionario como responsable.

La mujer manifestó que el animal cumplía una función terapéutica para su hijo, quien recibe tratamiento por TEA.

Hasta el momento no se encontraron los restos del animal, por lo que los investigadores aún no pudieron confirmar si murió o permanece desaparecido. También se maneja la versión de que el perro andaba suelto por la vía pública junto a otros canes en celo.

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El denunciado, Fredy Cristaldo, negó rotundamente haber matado al perro y dijo que la familia le estaría culpando a él, en vista de que, en los últimos días, el perro había matado a seis de sus ovejas que estaban en su propiedad.

Indicó que el animal ya había causado muchos daños a los vecinos, pero que él había sido el más perjudicado. Ante esta situación, la familia lo estaría acusando por la desaparición de la mascota.

La fiscal Noelia Montanía informó que solicitó la prueba de parafina al funcionario y que aguarda los resultados de las diligencias investigativas.

Asimismo, anunció que se constituirán en el lugar para realizar un allanamiento con el objetivo de buscar los posibles restos del animal y recabar testimonios de vecinos que supuestamente habrían presenciado el hecho.

La representante del Ministerio Público señaló que la investigación se encuentra en una etapa incipiente y que, por el momento, no existen elementos suficientes para formular una imputación.