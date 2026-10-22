Tribunal de Calificaciones de la Policía: evaluarán 28 posibles ascensos y 28 pedidos de baja

“Es una entidad que se forma temporalmente cada fin de año por resolución, con facultades exclusivas y excluyentes para determinar la lista de ascensos y nuevos cuadros. Solo se puede designar a quienes hayan pasado el polígrafo, lo cual constituye una garantía de integridad objetiva para evitar influencias del humor de un ministro, presidente o comandante, o el favoritismo hacia ‘los chongos’, como se suele decir”, explicó Riera sobre la conformación de este estamento.

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Cómo funcional el Tribunal

A su tiempo, el comandante de la Policía, refirió que son 56 comisarios generales los que conforman la cúpula policial. En ese sentido, son 28 los que está siendo promocionados como parte de las disposiciones del tribunal. Estos se dividen en siete directores generales y 21 comisarios generales inspectores. “La cúpula actual incluye a oficiales de las promociones 91, 92 y 93, y a los que les toca ahora ascender son de la promoción 94”, completó Riera.

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🗣"Es la garantía de integridad, la más objetiva que conocemos para no depender del humor de un ministro o de un presidente o de un comandante de la Policía".



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El titular de la cartera estatal indicó que para conceder la promoción, se evalúan la formación, los antecedentes, la conducta y el carácter de cada efectivo. “En el caso de que se elija a alguien con antecedentes, debe contar con su sentencia de último grado firme y ejecutoriada, ya que los documentos van al Parlamento”, aclaró Riera.

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“Estarán listos en breve, ya que los plazos apremian debido a que el Parlamento prioriza el presupuesto y la lista deberá ingresar en menos de 15 días. Una vez emitida, la lista es explicada y respetada tal como se hizo en los dos años anteriores”, añadió el ministro.

Las bajas

Parte de las funciones establecidas para este tribunal, es procesar las bajas deshonrosas para quienes han cruzado el límite de la ley. En ese sentido, el comandante Silguero indicó que hay un total de 28 efectivos cuyos pedidos de baja van a ser estudiados por diferentes tipos de hechos.

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“El motivo más reiterado es el abandono de cargo, que ocurre cuando el efectivo deja de presentarse a trabajar, lo cual se informa, se investiga mediante un sumario interno y luego se determina la sanción”, concluyó el comandante de la Policía Nacional.