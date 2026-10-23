Video clave: así fue el asalto en una cafetería de la zona VIP de Asunción

En la tarde ayer jueves se vivió un momento de gran tensión dentro en una cafetería de Asunción, ubicada en la zona más VIP del eje corporativo. que fue el escenario de un asalto a mano armada que quedó registrado por completo en las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió pasadas las 17:30 en el local de la cafetería Pederzani. Este comercio está situado sobre la calle Nuestra Señora del Carmen, entre la avenida San Martín y César López Moreira.

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En la parte exterior de la confitería había al menos dos mesas ocupadas. En una, compartían charla dos mujeres y en otra se puede observar a unas cuatro personas que compartían tranquilamente. Las imágenes del circuito cerrado muestran claramente la llegada de delincuentes en moto, que ingresan con tranquilidad y van directamente a su objetivo para perpetrar el asalto.

La llegada del delincuente y el ataque directo a las víctimas

Según se puede apreciar en el video del circuito cerrado, el delincuente llegó al lugar en una motocicleta. Venía acompañado por otro cómplice que se quedó esperando en la calle con el biciclo encendido para asegurar la huida rápida.

El asaltante ingresó al salón normalmente, simulando ser un repartidor, llevaba puesto un casco protector de motociclista y una mochila colocada llamativamente hacia el frente, cubriendo parte de su cuerpo.

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Sin perder tiempo y con total seguridad, el hombre caminó directo hacia la mesa de las dos comensales. En apenas segundo les exigir sus pertenencias bajo amenazas, sorprendiéndolas por completo.

El asaltante solo se llevó los relojes de las dos mujeres

En los primeros segundos del atraco se nota una breve resistencia por parte de una de las mujeres. Sin embargo, al verse amenazadas y ante la insistencia del criminal, la primera accedió a entregar su reloj, repitiéndose la misma dinámica con su compañera de mesa.

El parte policial no revela de qué marcas y modelos eran los relojes, pero se sabe que son de alta gama.

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Un dato que llamó la atención de los testigos y de la policía es que, a pesar de que en la cafetería había otras cuatro personas, el ladrón los ignoró por completo y no se llevó nada de ellos. Tampoco llevó los teléfonos celulares de las víctimas, enfocándose únicamente en los relojes.

Las víctimas fueron identificadas como las ciudadanas argentinas Carla Langanoni de Sosa (48) y Jaquelina Vera Edelstein Schraga (57). Lejos de paralizarse por el miedo, las mujeres lograron tomarles fotos a los asaltantes mientras escapaban a bordo la motocicleta, imágenes que ya están en manos de la Comisaría 10ª y del Departamento de Investigaciones que ayuden a llegar hasta los responsables del hecho.