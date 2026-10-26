Cerro Corá: roban G. 3 millones en asalto a una despensa

Un caso de robo agravado se registró en un establecimiento comercial denominado Despensa San Miguel, ubicado en el barrio Ciudad Aeropuerto, distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, a unos 16 km de Pedro Juan Caballero.

En ese lugar, dos sujetos, uno de estatura alta y otro de estatura baja, que portaban armas de fuego, intimaron a la víctima, se apoderaron de la suma de G. 3 millones que estaba en la caja registradora, 2 aparatos celulares y un aparato DVR, según detalló la Policía Nacional.

Buscan a los autores del hecho

Según un informe policial, tras apoderarse de lo ya mencionado, los autores del asalto huyeron del lugar; el informe agrega que se realizan tareas técnicas para tratar de localizar a los malvivientes y esclarecer el caso.

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Datos sobre el tipo de vehículo que utilizaron los asaltantes para su desplazamiento hasta el establecimiento comercial y la fuga, no fueron revelados por los intervinientes.