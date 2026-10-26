Policiales
26 de octubre de 2026 - 09:47

Cerro Corá: roban G. 3 millones en asalto a una despensa

Intervención policial en comercio atracado en la ciudad de Cerro Corá, Departamento de Amambay.
Intervención policial en comercio atracado en la ciudad de Cerro Corá, Departamento de Amambay.

La Dirección de Policía de Amambay, informó este lunes, sobre un asalto en la ciudad de Cerro Corá, en el que los malvivientes se alzaron con la suma de G. 3 millones en efectivo.

Por Eder Rivas
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Un caso de robo agravado se registró en un establecimiento comercial denominado Despensa San Miguel, ubicado en el barrio Ciudad Aeropuerto, distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, a unos 16 km de Pedro Juan Caballero.

En ese lugar, dos sujetos, uno de estatura alta y otro de estatura baja, que portaban armas de fuego, intimaron a la víctima, se apoderaron de la suma de G. 3 millones que estaba en la caja registradora, 2 aparatos celulares y un aparato DVR, según detalló la Policía Nacional.

Edificio de la Dirección de Policía de Amambay, en Pedro Juan Caballero.
Sede de la Dirección de Policía de Amambay.

Buscan a los autores del hecho

Según un informe policial, tras apoderarse de lo ya mencionado, los autores del asalto huyeron del lugar; el informe agrega que se realizan tareas técnicas para tratar de localizar a los malvivientes y esclarecer el caso.

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Datos sobre el tipo de vehículo que utilizaron los asaltantes para su desplazamiento hasta el establecimiento comercial y la fuga, no fueron revelados por los intervinientes.