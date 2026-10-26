Robó en una escuela de Capiatá, se escondió en una casa y fue aprehendido

Agentes de la Comisaría 59.ª de Toledo Cañada aprehendieron a un joven acusado de aparentemente haber ingresado durante la madrugada al colegio “El Buen Sembrador”, ubicado en el barrio San Antonio de Rojas Cañada, Capiatá, para apoderarse de un compresor de aire acondicionado instalado en el recinto.

El sospechoso intentó refugiarse en una propiedad privada al notar la patrulla, pero terminó acorralado y terminó confesando el escondite del equipo hurtado.

Lea más: Cuatro guardiacárceles terminaron aprehendidos tras fuga de reos en Emboscada

El detenido fue identificado como Ricardo Damián Rodríguez Espíndola, de 20 años, quien fue captado por las cámaras de seguridad de la escuela mientras se apoderaba del artefacto aprovechando la oscuridad y la falta de custodia en la zona.

La denuncia fue radicada por el encargado de la institución, Wilson Rodolfo Galván Yrepa, de 47 años, lo que movilizó a los patrulleros tras la pista del sospechoso, plenamente reconocido gracias al análisis de las imágenes de circuito cerrado y al aporte de datos de vecinos del lugar.

Acorralado tras una persecución

El procedimiento de captura se concretó alrededor de las 15:20 en la vía pública, sobre la calle Abelardo Rojas. Al percatarse de la aproximación del móvil policial, el joven emprendió una precipitada fuga a pie e ingresó sin autorización al patio de una vivienda vecina para intentar esconderse. Sin embargo, con el consentimiento de la dueña de casa, los efectivos ingresaron al inmueble y lograron reducirlo antes de que lograra escapar por los fondos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Un hombre es aprehendido tras supuestamente estar vinculado a tortoleadas

Al ser encarado por los agentes sobre el paradero del objeto robado, Rodríguez Espíndola terminó guiando a la comitiva hasta un matorral ubicado a pocos metros del lugar del procedimiento. En medio del yuyal, los uniformados recuperaron el compresor de aire, de color blanco. Las autoridades presumen que la intención del aprehendido era desarmar el motor durante la noche para extraer las tuberías y piezas de cobre para su posterior venta en el mercado negro de recolección de chatarra.