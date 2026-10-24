Un hombre es aprehendido tras supuestamente estar vinculado a tortoleadas

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera de Asunción, quienes realizaron tareas de seguimiento tras analizar las imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado en la zona del hecho ilícito.

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“El día de la fecha fue aprehendida una persona que cometió un hecho de hurto en el interior de un vehículo pasado 19 de octubre, indicó el jefe policial a cargo del operativo durante las diligencias desarrolladas este martes.

Investigaciones y antecedentes

El sospechoso fue identificado como Rufino Rojas Espíndola, quien cuenta con prontuario policial y diversos antecedentes penales por delitos contra la propiedad registrados en años anteriores dentro de la jurisdicción nacional.

Los intervinientes explicaron que la captura se logró mediante un trabajo de inteligencia que permitió individualizar al presunto autor del ilícito tras cotejar los registros de las cámaras de seguridad.

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“Sí, se realizó un trabajo de inteligencia desde que comenzó el hecho con el circuito cerrado”, afirmó el comisario.

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El caso fue comunicado de inmediato al agente fiscal de turno de la unidad penal número 11 de la sede de Asunción, Óscar Delfino, quien dispuso que el sospechoso permanezca recluido en la dependencia policial a disposición del ministerio público.