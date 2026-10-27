Vídeo: riña entre alumnas deja a una con heridas de arma blanca

La violenta riña entre las estudiantes ocurrió ayer en uno de los pasillos del Colegio República del Perú, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, donde se enfrentaron dos alumnas de 15 y 16 años, del noveno y primer año, respectivamente.

Las imágenes de videos y del circuito cerrado muestran a ambas adolescentes discutiendo. Posteriormente, una de ellas fue empujada por otro alumno, situación que derivó en el intercambio de golpes de puño y tirones de pelo.

En medio de la pelea, la estudiante de 16 años habría utilizado un arma blanca, tipo cuchillo de cocina, para herir a la otra alumna, quien sufrió cortes en el brazo, el abdomen y la clavícula.

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Una docente intervino para separar a las estudiantes

La riña se produjo ante la mirada de otros estudiantes que se encontraban en el pasillo de la institución. En las grabaciones también se escucha a algunos alumnos incitar a las adolescentes a pelearse.

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Una docente intervino junto con un alumno y lograron separar a ambas estudiantes, poniendo fin a la pelea. Posteriormente, el director de la institución comunicó del hecho a la Policía Nacional.

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Tras el incidente, la Policía intervino en el colegio e incautó el arma blanca que estaba en poder de la estudiante de 16 años.

La adolescente quedó a disposición del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, tomó intervención la fiscala Tamara Ávalos.